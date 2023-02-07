Новости синоптиков: можно насладиться несколькими днями хорошей погоды

Во вторник днем над Литвой усилится зона высокого давления. На большей части страны будет немало облаков, прояснения ожидаются только местами.

Осадков не ожидается. Местами, в основном на западе, ожидается туман. Кое-где сформируется гололед, возможен небольшой ледяной дождь. Днем будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В ночь на среду погода почти не изменится. Зона высокого давления обусловит сухую погоду. Ночью будет пасмурно, лишь местами ожидается ясная погода. Особых осадков не ожидается. На востоке возможен туман. Местами прогнозируют гололед, небольшой ледяной дождь. Ночью во многих районах будет 1-6, кое-где до 7-9 градусов мороза. У моря будет около 0 градусов.

В среду днем Литва останется в зоне влияния антициклона. Особых осадков не ожидается. Местами возможен туман, гололед. Кое-где пройдет небольшой ледяной дождь. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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