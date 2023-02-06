Президент: международное спортивное сообщество не может закрывать глаза на военные преступления

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. На встрече обсуждались проблемы и достижения паралимпийского спорта в мире и в Литве, а также позиция относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Глава государства с удовлетворением отметил хороший пример Литвы, – что в результате объединения усилий с социальными партнерами был представлен и принят законопроект, согласно которому премии и стипендии выплачиваются всем спортсменам, независимо от их физических возможностей, в соответствии с одинаковыми критериями.

"Тем не менее, у нас все еще есть проблемы с системой выплаты ренты, с привлечением людей с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой в школах", - подчеркнул президент, выразив надежду, что визит главы Международного паралимпийского комитета в Литву еще больше привлечет внимание к существующим проблемам.

На встрече обсуждалась позиция по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Глава государства подчеркнул, что позиция Литвы по этому вопросу является жесткой и решение Комитета не должно измениться.

"Мы поддерживаем решения Международного паралимпийского комитета приостановить деятельность национальных паралимпийских комитетов и запретить участие спортсменов из стран, развязавших неспровоцированную и неоправданную войну в Европе, нарушающих международное право и права человека. Международное спортивное сообщество не может закрывать глаза на военные преступления", - отметил глава государства.

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