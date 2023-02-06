Комиссия ЛНОК обратилась к международному сообществу с призывом не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

ELTA ru.DELFI.lt

Члены Комиссии спортсменов Литовского национального олимпийского комитета (ЛНОК) обратились к международному спортивному сообществу – Международным спортивным федерациям, Международному олимпийскому комитету (МОК), национальным олимпийским комитетам – с просьбой сохранить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщается в пресс-релизе ЛНОК.

Комиссия во главе с олимпийским вице-чемпионом по гребле Миндаугасом Гришконисом выразила поддержку украинскому олимпийскому сообществу и еще раз призвала организации помогать украинским спортсменам в подготовке и участии в международных соревнованиях. Комиссия спортсменов ЛНОК также обратилась к Международным спортивным федерациям, к МОК с призывом сделать все возможное, чтобы ни российских, ни белорусских спортсменов не было ни на летних Олимпийских играх 2024 в Париже, ни на зимних Олимпийских играх 2026 в Милан-Кортине. Статьи по теме: Президент ЛНОК: мы должны сделать все, чтобы ни россияне, ни белорусы не смогли попасть на игры в Париже МОК: спортивные санкции против России и Беларуси не подлежат обсуждению "С учетом того, что каждая международная федерация несет исключительную ответственность за международные соревнования и олимпийский отбор, мы обращаемся к вам с призывом сделать все возможное, чтобы не допустить Россию и Беларусь не только к участию в международных соревнованиях, но и к участию в Олимпийских играх, пока в Украине идет война", — говорится в обращении. ЛНОК также выразил свою позицию, выступая против участия россиян и белорусов как на Олимпиаде в Париже, так и в любом другом спортивном мероприятии, пока в Украине идет война. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!