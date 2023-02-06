Экономист: надвигающаяся рецессия в Европе может способствовать очистке экономики

По словам литовского экономиста Римантаса Рудзкиса, и в Европе, и в Литве в 2023 году вероятен экономический спад. По его словам, причиной этого являются действия Европейского центрального банка по "сокращению денежной массы". Однако, как утверждает экономист, такой экономический спад может принести пользу.

"Я считаю, что рецессия будет и в Литве, и в Европе. Литва очень зависима от Европы, поэтому если бы Европа вдруг выкарабкалась и стала расти, тогда наверняка и Литва смогла бы избежать рецессии. Но все же, если в Европе будет спад, а я все-таки пессимист в этом вопросе, то, мое мнение, здесь действительно будет рецессия, то она повторится и в Литве", – в понедельник в своем комментарии для радиостанции Žinių Radijas отметил Р. Рудзкис.

Как утверждает экономист, основной причиной этой вероятной рецессии станут такие действия Европейского центрального банка как повышение ключевых процентных ставок и попытка сократить денежную массу.

"Европейский центральный банк в своих действиях развернулся на 180 градусов. Если до нового года он печатал деньги, то теперь пытается привлечь их обратно. Если раньше он скупал ценные бумаги, то сейчас пытается скупленные ценные бумаги продать и сократить денежную массу. А с другой стороны, если когда-то была нулевая процентная ставка, даже отрицательная, то сейчас она может составить аж четыре процента", — пояснил он.

И все же, по словам Р. Рудзкиса, такая ситуация, возможно, позволит "очистить" экономику и избавиться от еле действующих компаний, существование которых приводит к неэффективному распределению ресурсов на рынке.

"Но с другой стороны, это помогает экономике очиститься. Все-таки рыночная экономика такова, что если ничего не делаешь при наличии очень мягкой денежно-кредитной политики, то это приводит к большим дисбалансам и появляется много фирм-"зомби", которые чуть живы, но благодаря тому, что деньги стоят очень дешево, они до сих пор существуют, а ресурсы не перераспределяются в более перспективные отрасли", — заявил экономист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!