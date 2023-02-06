Экономист: в ближайшее время цена на топливо повысится, но не из-за санкций

По мнению литовского экономиста Александраса Изгородинаса, вступившие в силу в воскресенье новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, запрещающие импорт российских нефтепродуктов танкерами, слабо повлияют на цены на нефть. Однако, по его мнению, цены на дизтопливо и топливо в ближайшее время будут расти, но по другим причинам.

"Я думаю, что несильно (повлияет на цены на нефть вступившее в силу эмбарго на российскую нефть – ELTA). Рынок еще несколько месяцев назад знал о грядущих санкциях, а влияние санкций на стоимость дизельного топлива, на нефть уже давно было включено и сегодня совершенно ничего не изменит. Я думаю, что в ближайшее время цена и на дизтопливо, и на топливо будет расти, но не из-за влияния санкций, а по другим причинам", – сказал в понедельник радиостанции LRT radijas А. Изгородинас.

Аналитик отмечает, что на рост цен на топливо повлияет то, что центральный банк США в марте должен достичь пика процентных ставок и прекратить их повышать, а также быстрое возвращение потребления в Китае в зону роста.

По мнению А. Изгородинаса, в ближайшее время появится много вариантов, откуда можно импортировать дизтопливо, потому как выяснилось, что потребность в дизтопливе в Европе этой зимой оказалась ниже, чем прогнозировалось. Среди возможных альтернатив российской нефти экономист называет Саудовскую Аравию.

Aleksandras Izgorodinas Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что в ближайшее время таких вариантов (откуда можно будет импортировать дизельное топливо — ELTA) появится немало. Мировая экономика понемногу останавливается, такого спроса на дизтопливо, как все ожидали, нет – отчасти из-за погодных условий, так как было много вопросов о том, перейдут ли европейские компании и муниципалитеты осенью и зимой на отопление дизельным топливом. Такого перехода практически не было, потому что зима была теплая", — уверял аналитик.

"Поэтому я считаю, что альтернативы определенно есть, та же Саудовская Аравия могла бы стать одной из альтернатив, потому как в настоящее время мировая экономика, исключая Китай, замедляется и рынок в какой-то мере даже может оказаться на стороне покупателя", – добавил экономист.

ELTA напоминает, что согласно вступившему в силу в воскресенье эмбарго, ЕС запрещает импортировать российское дизельное топливо, бензин и реактивное топливо. Этим решением блок расширил введенное в декабре прошлого года эмбарго на транспортируемую морем российскую нефть.

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