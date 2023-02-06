Глава литовских аэропортов: по большей части в 2022 года мы обошли Ригу по количеству пассажиров и маршрутов

По словам главы литовских аэропортов Ауримаса Стиклюнаса, по большей части в 2022 году литовские аэропорты обошли аэропорт Риги как по количеству пассажиров, так и по количеству маршрутов. По его словам, это может быть связано с проблемами, с которыми столкнулся латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic.

"Если говорить о 2022 г., то большую часть года литовские аэропорты превосходили Ригу как по количеству пассажиров, так и по количеству маршрутов. Потому что мы видели, что из-за связанных с войной обстоятельств их национальный перевозчик airBaltic столкнулся с серьезными проблемами", — сказал А. Стиклюнас порталу 15min.

"Сейчас мы видим, что во втором полугодии сама авиакомпания полностью поменяла свою стратегию, начала восстанавливать маршруты, особенно по курортным направлениям. Если сравнивать конец года, то Рига уже превзошла литовские аэропорты по количеству маршрутов", – добавил он.

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Как утверждает А. Стиклюнас, в 2023 г. большая часть маршрутов в литовских аэропортах будет в основном аналогична рижским, только в рижском аэропорту их будет больше – на 10 или более.

"Что касается 2023 г., то большинство маршрутов в литовских аэропортах в основном будут очень похожи на рижские. В Риге, возможно, их будет больше, на 10 или более, чем в литовских аэропортах в целом, однако большого разрыва в этом мы не видим", — сказал глава литовских аэропортов.

Он отметил, что более сложной задачей для литовских аэропортов будет не количество маршрутов, а повышение качества сообщения – частоты полетов.

"Задача посерьезнее— это не количество маршрутов, а стратегическая и фундаментальная цель текущего года — повышение качества сообщения, то есть частоты полетов, особенно если речь идет о крупных европейских или даже мировых хабах, чтобы мы могли повысить общий уровень сообщения", – заявил А. Стиклюнас.

"Основное внимание с организационной точки зрения уделяется не количеству маршрутов, а их качеству и удовлетворению потребностей, как со стороны бизнеса, так и со стороны въездного туризма", — добавил он.

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