Саммит в Киеве, снижение инфляции, поддержка "зеленой" промышленности. Евродайджест: главные события недели

Руководство Евросоюза в Киеве обсудило вступление Украины в ЕС и помощь в противостоянии российской агрессии, годовая инфляция по итогам января снизилась на 0,7%, Еврокомиссия представила план по поддержке "зеленых" предприятий и подписала соглашение о цифровом сотрудничестве с Сингапуром. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

В Киеве прошел саммит Украина — ЕС

Что случилось? В четверг глава Совета ЕС Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с 15 еврокомиссарами приехали в Киев на переговоры с руководством Украины. Основной темой стала европейская интеграция воюющей страны — статус кандидата Киев рекордно быстро получил в июне прошлого года. Для начала переговоров о вступлении в Евросоюз украинским властям необходимо провести ряд реформ (в первую очередь, судебную), а также усилить борьбу с коррупцией. Начатые в военных условиях преобразования высоко оценила председатель Еврокомиссии: "Ваша решимость продвигаться вперед впечатляет. Своими реформами вы предприняли важные шаги, чтобы выполнить условия, и мы не должны забывать, что вы делаете это, одновременно борясь с агрессором".

Что это значит? Одновременно фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует устанавливать конкретные сроки, в которые процесс вступления Украины в Евросоюз должен завершиться, хотя на достижение таких договоренностей надеялся Киев. В качестве компромисса Брюссель перенес с осени на весну 2023 года официальную оценку прогресса украинских властей в проведении реформ. Также, заявил на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Зеленский, был одобрен план приоритетных действий на ближайшие два года по интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. "Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики — промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", — сообщил президент Украины. Мишель и фон дер Ляйен, в свою очередь, заверили официальный Киев в своей поддержке в противостоянии российской агрессии и подтвердили работу над новым пакетом санкций против Кремля.

В январе годовая инфляция в еврозоне опустилась до 8,5%, в Латвии — выросла до 21,6%



Что случилось? По итогам первого месяца 2023 года рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 8,5%, свидетельствует опубликованная в среду предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Годовая инфляция постепенно снижается после того, как достигла 10,6% в октябре 2022 года. Наибольший вклад в рост цен, как и в предыдущие месяцы, внесли подорожавшие энергоресурсы, но уже несколько месяцев инфляция в этой категории товаров тоже снижается: в ноябре она составляла около 35%, в декабре — 25,5%, в январе — уже 17,2%. Рост цен на продовольствие, алкоголь, табачную продукцию и непродовольственные товары увеличился относительно прошлого месяца на доли процента.

Что это значит? Самая высокая инфляция зафиксирована в Латвии — 21,6% год к году, в декабре этот показатель составлял 20,7%. Лидер в еврозоне по росту цен за месяц — Словакия, там относительно декабря 2022 года они увеличились на 2,7%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией в январе вошли Эстония (18,8%) и Литва (18,4%). Относительно декабря этот показатель вырос в Эстонии на 1,3% и упал в Литве на 1,6%. Наименьший рост цен относительно января прошлого года — в Испании (5,8%), в Люксембурге (5,8%), на Мальте (6,7%), на Кипре (6,8%) и во Франции (7%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-1,9%) и Бельгии (-1,6%).

Евросоюз и Сингапур подписали соглашение о цифровом сотрудничестве



Что случилось? В среду еврокомиссар Тьерри Бретон и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписали с министром промышленности и торговли Сингапура два документа: Соглашение о "цифровом партнерстве" и Принципы цифровой торговли. Они укрепят сотрудничество между ЕС и Сингапуром в цифровой экономике и при этом защитят конфиденциальность всех участников рынка. "Когда мы объединяем усилия с нашими партнерами-единомышленниками и действуем вместе, мы можем установить стандарты завтрашнего цифрового мира и защитить наши общие интересы. Мы будем работать над передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект и полупроводники, а также над потоками данных и цифровыми инфраструктурами, опираясь на наши динамичные отношения", — прокомментировал подписание соглашений еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Что это значит? Соглашение о цифровом сотрудничестве ЕС и Сингапура подразумевает, в частности, расширение академической кооперации в разработке передовых технологий, инвестиции в создание подводных телекоммуникационных кабелей между Европой и Юго-Восточной Азией, обмен данными для повышения кибербезопасности, поддержка перехода на безбумажный документооборот и полностью электронные платежи. После подписания документов состоялось первое заседание Совета по цифровому сотрудничеству, на котором стороны согласовали приоритеты на 2023 год: изучение общих подходов к цифровым удостоверениям личности, развитие искусственного интеллекта, содействие электронной торговле.

Еврокомиссия представила план поддержки промышленных предприятий с нулевым выбросом



Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала Green Deal Industrial Plan, призванный поддержать ускоренный переход европейской промышленности к климатической нейтральности. Основная цель предлагаемых мер — создание более благоприятной среды для расширения производственных мощностей ЕС для технологий и продуктов с нулевыми выбросами. "Европа полна решимости возглавить революцию в сфере чистых технологий. Для наших компаний и сотрудников это означает превращение навыков в качественные рабочие места, а инноваций в массовое производство благодаря более простой и быстрой структуре. Улучшенный доступ к финансированию позволит нашим ключевым отраслям чистых технологий быстро расширяться", — прокомментировала инициативу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Для предприятий, придерживающихся политики нулевых выбросов, Еврокомиссия создаст необходимую нормативно-правовую базу, которая, в частности, поможет получать необходимые разрешения в упрощенном и ускоренном порядке. Также ЕК разработает законопроект о гарантированном доступе к редкоземельным металлам (они критически важны для развития "зеленых" технологий) и проведет реформу рынка электроэнергетики, чтобы сделать использование возобновляемых источников более привлекательным. Одновременно Брюссель будет способствовать использованию фондов ЕС для инвестиций в эту сферу, а также стимулировать государственные и частные вложения. Предлагаемые меры затрагивают не только предприятия, но и жителей ЕС — по оценке Еврокомиссии, "зеленый переход" может затронуть от 35% до 40% работников. Поэтому ЕК предлагает создать отраслевые образовательные учреждения, где сотрудник сможет пройти курсы переквалификации и благодаря этому остаться конкурентоспособным в будущем.

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