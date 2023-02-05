Кто "слил" информацию Бартошявичюсу: красноречивый ход событий

Расследование возможной утечки секретной информации продолжается. После того, как генеральный прокурор Нида Грунскене раскрыла подробности, о чем была заранее проинформирована спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, оппозиция требует созыва внеочередного заседания Сейма. Хотят прижать В. Чмилите Нильсен к стене: некоторые представители оппозиции уже не сомневаются, что Чмилите-Нильсен слила информацию о Кристиёнасе Бартошявичюсе, только задаются вопросом - как? Сама спикер Сейма возмущена тем, что ее словам не верят, и причин для своей отставки не видит.

И после того, как стали известны новые подробности, спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен уверяет, что никому не разглашала информацию о подозрениях против члена Сейма.

Расследование в отношении К. Бартошявичюса велось уже два месяца - с середины ноября. А отказаться от мандата он удумал находясь в командировке в Чили, и сделал это как раз в тот день, когда о расследовании узнала В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма в четверг в ответ на вопрос о том, какое просветление могло настигнуть К. Бартошявичюса в Чили, сказала, что с таким вопросом обращаться следует не к ней.

Как В. Чмилите-Нильсен узнала о назревающем обращении генпрокурора по поводу неприкосновенности мандата члена Сейма, обстоятельства рассказала сама генпрокурор Нида Грунскене.

“Я могу рассказать, как все произошло. В пятницу у меня была встреча со спикером Сейма”, — рассказала она 1 февраля.

“Предполагаемую передачу информации, которую вы и сегодня называете, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Обстоятельства вам известны, но выводы я бы хотела, чтобы вы сделали сами”, — заявила генпрокурор.

LNK напоминает о том, что сказал спикер Сейма 23 января - в тот понедельник, когда К. Бартошявичюс заявил, что отказывается от своего мандата, через несколько часов последовало заявление Генеральной прокуратуры - сказала, что знала об этом заранее.

"Сегодня утром я получила первое обращение генпрокурора", - сказала тогда глава Сейма. А о контакте с самим К. Бартошявичюсом она сказала только одно слово - "нет". Она сказал, что не пыталась с ним связаться, он также не проявлял инициативы к общению.

Спустя неделю у общественности уже возникло множество вопросов – как информация о готовящихся обвинениях могла дойти до К. Бартошявичюса.

“Ну, я уверена в своих действиях”, — заявила 30 января В. Чмилите-Нильсен. Затем она сказала, что нет необходимости расследовать, кто мог “слить” информацию К. Бартошявичюсу.

“С моей точки зрения, на все вопросы уже даны ответы”, — сказала она в понедельник.

На вопрос, почему она не сказала о встрече с генеральным прокурором Н. Грунскене в пятницу, глава Сейма ответила, что такой вопрос не задавался.

“Такого вопроса не было”, — заявила она.

Председатель оппозиции Саулюс Сквернялис спросил новости LNK - “почему нам систематически лгут?”

"Спикер Сейма продолжает дозировать информацию, а потом говорит все больше и больше", - сказал он.

Бывший премьер-министр С. Сквернялис говорит, что у него больше нет сомнений.

"Эта информация действительно была слита. Только вот вопрос каким образом - или напрямую, что маловероятно, или через лидеров крупнейших партий, правящей коалиции или ответственных лиц”, - сказал С. Сквернялис.

Еще пара дней, и К. Бартошявичюс, отказавшийся от своего мандата, стал бы частным лицом. Таким образом, от общественности, вероятно, будет скрыто, что его подозревают в насилии над детьми, когда он был депутатом Сейма.

Спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен на вопрос, почему она не поддерживает расследование возможной утечки информации, если ей нечего скрывать, отвечает так: “скрывать нечего”.

“Наверняка, если будет такое расследование в Сейме, я обязательно отвечу на все вопросы, поднятые моими коллегами. Однако вряд ли я могу сказать что-то большее, чем то, что уже сказала”, — заявила она.

В четверг утром в Сейме состоялось собрание оппозиционных фракций. Они собирались созвать внеочередное заседание Сейма и вызвать на трибуну спикера Сейма В. Чмилите-Нильсен.

"Что же здесь случилось? Была ли утечка? А ведь утечка такой информации без разрешения — это вопрос уголовной ответственности”, — заявила LNK заместитель председателя оппозиционной фракции Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП) Раса Будбергите.

Спикер Сейма должна была ответить, есть ли у Департамента государственной безопасности (ДГБ) вопросы о том, может ли он продолжать работу с секретной информацией.

“Вы к ним обращайтесь с такими вопросами”, — сказала В. Чмилите-Нильсен.

LNK с таким вопросом обратился к Департамент государственной безопасности. Получил следующий ответ: “Спикер Сейма, как и премьер-министр и президент, может знакомиться с секретной информацией и использовать ее в соответствии со своими обязанностями. т.е. разрешение ДГБ для вышеуказанных лиц не требуется”.

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