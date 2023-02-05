Подросток ушел на встречу с друзьями в Вильнюсе и пропал без вести: мать умоляет помочь найти его

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Foto: Asmeninins albumas

Подросток, который в субботу вышел на встречу с друзьями в Вильнюсе, пропал без вести. Обеспокоенная мать просит помощи у общественности.