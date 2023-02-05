Литовский путешественник преодолел треть пути: соскучился по холоднику, но не по людям

Уже больше месяца путешественник Ауримас Валуявичюс живет в открытом океане, где компанию ему составляют только акулы, киты, редкие птицы и контейнеровозы. Не видя людей в течение 40 дней, он в одиночестве без посторонней помощи и сопровождения переплывает Атлантический океан, гребя веслами по 14 часов в сутки. Преодолев треть маршрута из запланированных 8500 километров, путешественник делится своими мыслями.

Цель этого путешествия — пересечь Атлантический океан из Европы на североамериканский континент за 110 или менее дней на одноместной гребной лодке и таким образом отметить 90-летие полета С. Дарюса и С. Гиренаса, улучшить мировой рекорд, говорится в пресс-релизе. Сделав это, путешественник станет первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.

“Я уже прошел треть пути и в то же время самый сложный и непредсказуемый участок. Моя задача сейчас — благополучно доплыть до Карибских островов: оттуда до Майами мне предстоит самая техническая часть маршрута. Дно лодки уже дважды приходилось чистить под водой, похоже, это придется делать примерно раз в 7 дней.

В ближайшие несколько дней будет больше ветра, что поможет сохранить скорость, так как я греб последние три дня при довольно спокойном ветре и небольшой волне. Идеальным планом было бы добраться до Доминиканы в ближайшие 40-45 дней, посмотрим, как пойдет. Пока скучаю только по холоднику и домашней еде - больше ни по чему. Это еще слишком короткий срок, чтобы скучать по людям. Может быть, через 100 дней я буду думать иначе”, — говорит путешественник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!