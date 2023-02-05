Генерал польской армии и экс-командир спецназа "Гром": российская армия - это кровожадная армия варваров

С Романом Полько, бригадным генералом и экс-командиром отряда польского спецназа “Гром” мы поговорили о войне Украине, роли спецназа во время боевых действий и о том, может ли Кремль использовать наемников, чтобы организовать теракты в Европе.

- После вторжения России в Украину весь мир смог убедиться в том, что миф российской армии как высокотехнологичной, оснащенной современным оружием, разлетелся на тысячи фрагментов. Российская армия оказалась плохо оснащенной, деморализованной, а жестокость по отношению к мирному украинскому населению напоминает геноцид со стороны войск СС во время Второй мировой войны. Как военный, как генерал вы ожидали чего-то такого от российских военных?

- Большой неожиданностью для меня это не стало, но признаюсь, я не думал, что все настолько плохо. В 1999 году я командовал польским контингентом в Косово (усиленным литовским егерским взводом и украинской воздушно-десантной ротой), в американском секторе задачи выполняло и российское подразделение, которое, надо сказать, не впечатлило своей подготовкой и вооружением. Хорошо помню, как один из моих американских коллег в то время оценил их в одном предложении: "мы так их опасались, а они настолько безнадежны". Однако я далек от того, чтобы пренебрежительно отзываться о российских военных, но… что мы видим? Вместо военных становятся мишенями гражданские объекты, частные наемные армии руководят операциями, генералы сменяются один за другим, не успев вступить в должность, а в солдаты вербуют преступников. Все это свидетельствует о том, что мы имеем дело не с армией, а с армией варваров.

Foto: Asm. albumas





- Смогут ли украинцы с помощью западного вооружения, включая танки "Леопард", нанести удар по Крыму или освободить Донбасс и Луганскую область?

- Без танков и вообще западной техники невозможно было планировать какие-либо наступательные операции. С их поставками расширяется спектр возможностей украинских вооруженных сил, в том числе связанных с планированием операций по вытеснению агрессора с оккупированных территорий. Украина ведет войну, которой не должно было быть, войну из ушедшей эпохи, а в такой войне артиллерия и танки играют ключевую роль.

- Какие еще системы западных вооружений необходимо получить Украине, чтобы эффективно противостоять российской агрессии? Что нужно сделать в первую очередь?

- Нужна авиация, возможно, F-16 и ракетная артиллерия средней и большой дальности. В связи с преступными атаками на критическую инфраструктуру Украины и гражданское население на первое место выходят противоракетные системы, такие как американские “Патриоты”, немецкие “Iris-T” или польские “Перун”. Однако следует помнить, что даже самая эффективная оборона не выиграет войну и не вытеснит противника с захваченных им территорий.

- Российские военные могут снова попытаться захватить Киев?

- Могут конечно, хотя это полностью противоречило бы здравому смыслу и правилам военного искусства, но Владимир Путин уже продемонстрировал, что может самостоятельно, как ему взбредёт в голову, управлять армией именно таким образом. В основном именно ему русские обязаны поражением под Киевом на первом этапе войны. Жаль только, что в то время, когда огромная российская бронетанковая колонна неделями стояла на дороге к Киеву, очевидно, что у Украины не нашлось в своем распоряжении средств для уничтожения всей этой техники и живой силы противника.

- Путин якобы оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот отдал приказ своим войскам войти в Украину, чтобы отрезать украинскую армию от поставок оборудования с Запада. Предусматриваете ли вы такой сценарий, и если да, то в каком направлении может быть нанесен удар со стороны Беларуси?

- Для Лукашенко это прежде всего означало бы полную потерю контроля над собственной армией и реализацию под иностранным командованием задач, которые никоим образом не укрепляют Беларусь. Конечно, это тоже возможно, но любое наземное наступление белорусских войск, на мой взгляд, обречено на провал. Что побудило бы этих солдат сражаться, каков был бы их боевой дух?





- В какой степени белорусская армия способна вести наступательные операции?

- Мне трудно оценить способность белорусской армии вести такие действия. Однако мы знаем, что вооруженные силы Беларуси практиковали такие операции во время маневров "Запад", но всегда в составе группировки под российским командованием и никогда самостоятельно. Кроме того, насколько знаю, имеющееся в распоряжении белорусской армии вооружение относится больше к ушедшей эпохе и часто используется российской армией, которая относится к нему как к своему собственному.

- В какую точку российской армии в Украине вы бы ударили, если бы командовали украинским спецназом?

- Я бы не ограничивался ударами по врагам только на украинской территории, поскольку атаки на Украину также осуществляются из России и Беларуси. Приоритетной целью сил специального назначения всегда являются системы вооружения и средства доставки оружия массового поражения, а они обычно располагаются далеко за линией фронта. Стратегическая авиация, ракетные войска. Специальные операции обычно включают в себя проведение разведки передвижения войск, проверку целей и наведение на них собственных средств поражения – артиллерии, авиации.

В исключительных случаях, когда появляется возможность и необходимость, спецназ занимается диверсионной деятельностью, но обычно это означает разоблачение действий специальной группы и, к сожалению, устранение ее от дальнейших действий. В дополнение к этим стратегическим целям операции проводятся в интересах оперативного командования войск. В таком случае они всегда зависят от намерений оперативного командования и являются частью его плана действий. Поэтому я не стал бы указывать точки, по которым я буду наносить удары, а ознакомился бы с оперативным планом и только потом предложил бы командующему, как я могу помочь ему выполнить его миссию.

- Давайте вернемся в Европу. Российские спецподразделения или наемники, оплачиваемые Москвой, могут нанести удар по Западу?

- Да, сейчас такая угроза гораздо выше, чем в те времена, когда весь мир, включая русских, "боролся с терроризмом". Мы помним, как Путин делал это в Чечне, у нас до сих пор в памяти печально известные "зеленые человечки" в Крыму, атаки при помощи "Новичка", проведенные на территории НАТО, и гибридная атака с применением демографического оружия на границах с Литвой и Польшей. Уже во время этой атаки с применением "человеческого оружия" было установлено, что многие так называемые "беженцы" были завербованы для сотрудничества со спецслужбами.

К сожалению, модус операнди и спектр возможностей для диверсионных атак многочисленны. От провокаций и действий под чужим флагом с целью разорвать солидарность с украинскими военными беженцами до открытых диверсий с нанесением ударов по критически важным объектам инфраструктуры. По понятным причинам я не буду подробно отвечать на этот вопрос, поскольку это было бы своего рода инструкцией для потенциальных агрессоров. Я понимаю, что читателям хотелось бы спать спокойно и надеется на спецслужбы и полицию, но одним из лучших способов борьбы с такими потенциальными угрозами является гражданская активность. Нужно осознать угрозу и быть готовым на нее отреагировать, так действует гражданское общество в Израиле, Украине.

Foto: Asm. albumas





- Если Россия решит напасть на Польшу или на любую другую страну НАТО, вы готовы к тому, чтобы вернуться в вооруженные силы?

- Да, вернусь и я, и, думаю, могу сказать, что, если случится война, вернутся и все мои браться по оружию, которые ушли в запас. Мы верны Родине, присяге и нашим обязательствам перед союзниками.

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