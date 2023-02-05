Вступают в силу новые санкции против России: ожидают ли ценовые сюрпризы на АЗС?

Сегодня вступают в силу новые санкции Евросоюза против России, запрещающие ввоз танкерами нефтепродуктов из страны-агрессора. Наибольшее влияние это окажет на рынок дизельного топлива — до войны в отдельные периоды российское топливо этого типа обеспечивало до трети потребности ЕС. Впрочем, эксперты уверяют, что к изменениям готовы, и жители, которые ездят на дизельных автомобилях, не увидят неприятных ценовых сюрпризов на АЗС ни после выходных, ни позже.

В декабре Евросоюз запретил ввоз российской нефти танкерами, а 5 февраля вступает в силу запрет на ввоз российских нефтепродуктов.

До сих пор Европа была основным импортером дизельного топлива из России, ежедневно в Сообщество ввозилось более 0,5 млн. баррелей - 2,5 млн. тонн каждый месяц.

В целом на российское дизтопливо приходилось около половины всего ежегодного импорта этого топлива в ЕС. Россия поставляла около одной десятой части всего европейского дизельного топлива, но иногда эта цифра поднималась до 30 процентов.

Однако с сегодняшнего дня поток российского дизеля в Европу должен будет иссякнуть, но эксперты уверяют, что дизтопливо в Европе не закончится, и цены на это топливо не взлетят вверх из-за новых санкций.

Уже ощутили реальный эффект

Экономист, вице-президент Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас констатирует Delfi, что влияние запрета на ввоз российских нефтепродуктов на Европу и Литву будет абсолютно минимальным, ведь до сегодняшнего дня были предприняты все шаги, чтобы Европа, отказавшись российского дизеля, никаких потрясений не испытала.

"Еще в середине января Еврокомиссия заявила, что полностью готова к санкциям, государствам предписано иметь 60-дневный запас нефтепродуктов. Другое дело - с Саудовской Аравией и Катаром", — говорит М. Дубниковас.

По словам экономиста, вступающее в силу сегодня эмбарго уже сделало свое дело пару месяцев назад, когда водители видели на табло АЗС цены на дизельное топливо примерно на 20 центов за литр выше, чем сейчас.

"В то время страны пополняли свои запасы, заключали контракты, поэтому спрос был, скажем так, искусственно организован. Сейчас есть резервы, поэтому таких потрясений, что ты в понедельник приедешь на заправку и увидишь более высокую цену, действительно быть не должно", — говорит собеседник.

Цены вырастут только на короткое время

По мнению М. Дубниковаса, в экономической войне России против Европы последняя хорошо справляется и способна решать проблемы. По его словам, лучший пример — газовый рынок. Если дизтопливо привезти откуда-то, вопрос только в стоимости транспортировки, с газом проблема была побольше, потому что, например, у Германии не было даже возможности принимать газ кроме российского, потому что не было терминалов.

"Но за полгода Германия построила два из них и идет строительство еще шести, а в декабре было сказано, что больше российский газ в Германию не поступит. Это показывает, что Европа с ее финансовой и интеллектуальной мощью способна решать самые большие проблемы, и в долгосрочной перспективе проблема цен на дизельное топливо должна только уменьшаться", — убежден М. Дубниковас.

Об этом же говорит Эмилис Циченас, глава Ассоциации литовских компаний по торговле нефтепродуктами.

"Теоретически запрет на ввоз российских нефтепродуктов в Европу может повлиять на рынок дизельного топлива, но на практике никто особо не боится, потому что эти санкции были запланированы давно и все к этому готовы", — говорит Э. Циченас Delfi.

Он не исключает, что после вступления в силу новых санкций цены на нефтепродукты на рынках могут немного вырасти из-за психологического эффекта, но такой скачок, если и произойдет, то не будет большим и продолжительным.

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