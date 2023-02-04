Полиция получила сообщения о четырех погибших, двое из них - с очевидными травмами

Полицейские получили четыре сообщения о найденных телах людей за сутки. Двое из погибших - с ранениями.

3 февраля, около 11.07, сообщение получила полиция Паневежского района. В доме в селе Рагайне района Науяместис была обнаружена мертвая женщина (1962 г.р.).

Внешних признаков насилия при первичном осмотре обнаружено не было.

Около 12 часов в полицию Пакруойского района поступило сообщение о том, что в Линкуве обнаружено тело мертвого мужчины (1952 г.р.) с ранением головы.

Около 15.07 сообщение поступило из Шилале, ул. Соду. В доме было обнаружено тело погибшего мужчины (1964 г.р.) с поперечным ранением лица и гематомами.

В конце дня, около 22.10, в Шяуляй, дома, обнаружен мужчина (1948 г.р.) без внешних признаков насилия.

По всем делам начаты досудебные расследования для установления причин смерти.

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