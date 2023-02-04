Гипотеза ЦБ Литвы: чем обусловлены высокие цены на продукты?

Цены на продукты питания в Литве выросли не только из-за высоких цен на сырье и энергию или проблем с поставками, но и из-за стабильно высокого спроса, отмечает председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Гедиминас Шимкус. По его словам, именно потому, что потребление товаров не снизилось, возросшие издержки производителей перенесли на конечную цену товаров.

Такое предположение делает ЦБ в итоговом анализе динамики цен на продовольствие, результаты которого должны быть опубликованы в феврале.

“Рабочая гипотеза заключается в том, что цены в Литве выросли не только из-за проблем с предложением и шока цен на сырье и энергоносители, но и из-за высокого спроса”, — заявил журналистам Г. Шимкус.

"Именно обстоятельство высокого спроса позволило перенести рост цен на конечную стоимость товаров и услуг", - подчеркнул он.

Глава ЦБ отметил, что такая ситуация была выгодна многим участникам продовольственной цепочки.

“Выиграла вся торговая цепочка, начиная с производителей сырых продуктов питания, производителей промежуточных продуктов питания или производителей и продавцов продуктов питания”, — сказал Г. Шимкус.

Председатель правления ЦБ отметил, что подробный анализ изменения цен на продукты питания будет представлен госучреждениям и жителям в середине февраля.

“Мы изучили детали. Это рассматривалось с помощью более чем одного метода (…), чтобы сравнить конечную цену и себестоимость. Коллеги провели очень серьезное расследование”, — рассказал Г. Шимкус.

В начале января директор экономического департамента ЦБ Аурелиюс Дабушинскас прокомментировал Elta, что, хотя центральный банк страны постоянно следит за ценами, в январе их изменения будут отслеживаться более внимательно.

Затем он пояснил, что детальный анализ динамики цен на продовольствие ставит целью дать экономическую оценку изменения цен на группы продовольственных товаров: “Чем они были вызваны больше всего, какую часть изменений мы можем объяснить с помощью исторических связей между этими ценами и их факторами и т. д.”.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что было бы полезно более подробное расследование, проведенное ЦБ, которое выявило бы, что происходит на внутреннем рынке.

В конце прошлого года парламентская оппозиция призвала разобраться, обусловлена ​​ли инфляция в стране объективными экономическими причинами, или она также определяется действиями предпринимателей.

Государственное агентство данных сообщило в понедельник, что среднегодовая инфляция в 2022 году составила 18,9 процента и вместе с инфляцией в Латвии и Эстонии была одной из самых высоких в Европейском Союзе.

По статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки вырастут в течение года примерно на 35 процентов.

В то же время в январе, по данным агентства, цены на продовольственные товары, молоко и продукты его переработки и яйца выросли на 40,9 процента, хлеб и зернопродукты - на 38,6 процента, кофе, чай и какао - на 36,1 процента, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости - 34,2 процента.

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