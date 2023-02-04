ЦИК получила информацию о бывших сотрудниках КГБ: один кандидат умышленно скрыл свои связи

В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) примет решения относительно тех кандидатов, которые в заявительных документах указали ложные сведения о своих прошлых связях с бывшими спецслужбами СССР. По данным комиссии, поступила информация о трех таких лицах, однако двое из них уже были сняты с муниципальных выборов. В понедельник ЦИК должна принять решение относительно последнего кандидата.

Ранее ЦИК не могла оценить, умышленно ли кто-то из кандидатов скрыл факт о своем сотрудничестве со структурами КГБ, поскольку Литовский центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЛЦГРЖЛ) отказался раскрывать требуемую комиссией информацию. По данному вопросу Центр обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Как сообщил информационному агентству ELTA заместитель гендиректора ЛЦГРЖЛ Витас Лукшис, в четверг Центр получил разрешение ДГБ, поэтому соответствующая информация вскоре была передана в ЦИК.

"Ответ мы получили, если не ошибаюсь, вчера (в четверг – ELTA). Мы вчера рассекретили и получили разрешение комиссии, что мы можем рассекретить, и вчера передали в ЦИК", – сказал агентству ELTA В. Лукшис.

"Ответ был получен под конец работы и под конец работы мы передали в ЦИК (документы — ELTA)", — отметил замглавы ЛЦГРЖЛ.

В ЦИК подтвердили, что получили информацию из ЛЦГРЖЛ о трех лицах, которые не указали, что сотрудничали с КГБ. По словам представителя ЦИК Индре Раманавичене, двое из этих лиц были сняты с выборов мэров и в муниципальные советы ранее – из-за несоответствий в других заявительных документах.

На основании полученных данных об указавшем ложную информацию кандидате ЦИК в понедельник созывает внеочередное заседание.

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