На выходные в Литву вернется зима: мороз усилит сильный ветер

В субботу погоду будет определять восточная окраина антициклона. День будет пасмурным, местами возможны прояснения.

Во многих районах ожидается небольшой снег. Будет дуть сильный северный ветер. Максимальная температура — от 0 до 5 градусов мороза. Хотя температура не будет такой низкой, по ощущениям будет холоднее из-за северного ветра.

В воскресенье антициклон усилится. Будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег. Ветер останется северным и порывистым. Температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, местами понизится до 10 градусов мороза. В течение дня возможен кратковременный снегопад. Ветер будет чуть слабее, чем ночью.

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