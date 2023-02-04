Суть проблемы
Предметом для обсуждения на январской сессии ЕП стала спорная директива о работе платформ, впервые предложенная Европейской комиссией (ЕК) в 2021 году. Ее целью было согласование определений занятости в ЕС. В декабре 2022 года компромиссное предложение относительно своей позиции по этому вопросу было внесено в Совет ЕС Чехией, занимавшей пост председателя, но тогда позиция не была утверждена.
Главный вопрос, возникающий в связи с работой людей на такие платформы, заключается в том, кем их считать – самозанятыми или наемными работниками.
Отсутствие полноценного отнесения работников к той или иной группе подразумевает сложности при защите прав таких людей и как следствие – отсутствие определенных социальных гарантий, права на минимальную заработную плату, отдых, медицинское страхование и др.
Как пояснила докладчик проекта о защите прав работников электронных платформ Элисабетта Гуалмини, первый шаг – закрепить статус работника.
"Важно обозначить, это самозанятой или наемный работник. Второе – функционирование алгоритмов в работе платформы, обеспечение прозрачности", - заметила она, делая упор на слове "прозрачность" ввиду недавнего коррупционного скандала в Европарламенте, подорвавшем доверие европейских жителей.
"Кроме того, важно обеспечить сохранность личных данных работника, поскольку зачастую эти работники – несовершеннолетние. В связи со всеми вышеупомянутыми факторами мы внесли предложения по поправкам к презумпции трудовых отношений", - заявила Э. Гуалмини.
Как же понять, кто самозанятой, а кто является наемным работником?
"В нашем понимании это так: если нет субординации и контроля, то ты самозанятое лицо. Если есть контроль, субординация, четкие задачи, отведенное для работы время – это наемный работник. В случае, если человек самозанятый, он сам выбирает, сколько времени отводить для работы и с какой интенсивностью это делать", - отметила депутат Европарламента.
Комитет Европейского парламента по занятости и социальным вопросам в своем проекте директивы предлагает, чтобы платформа юридически считалась работодателем, если соответствует как минимум двум из пяти критериев:
- платформа определяет уровень вознаграждения или устанавливает верхние его пределы;
- контролирует выполнение работ с помощью электронных алгоритмов;
- ограничивает свободу выбора рабочего времени или периодов отсутствия;
-устанавливает конкретные обязательные правила относительно внешнего вида, поведения по отношению к получателю услуги или выполнения работы;
- ограничивает возможность создания клиентской базы или выполнения работы для любой третьей стороны.
В соответствии с планом комитета предполагается, что гиг-работники (фрилансеры, которые нанимаются на разовую подработку – Delfi) состоят в трудовых отношениях с платформами, и, если платформа хочет утверждать обратное, ей придется доказать, что она не соответствует вышеупомянутым критериям.
Как это повлияет на Литву
В Литве действует большое количество электронных платформ, которые специализируются не только на перевозке пассажиров или доставке еды (Bolt и Wolt, например), но и те, что занимаются предоставлением услуг красоты или уборки (Treatwell, к примеру).
Представитель Министерства социальной защиты и труда Литвы (Соцмин) Кястутис Заура заметил, что в Литве, в отличии от друг стран-членов ЕС, каких-то особых проблем, связанных с работой электронных платформ, пока нет.
"В других странах ЕС были даже судебные процессы, которые были нацелены именно на установление статуса работника. Если оценивать предложение, которые было представлено Европейской Комиссией, то в Литве это меняло бы закон, поскольку в нашем Трудовом кодексе не предусмотрена презумпция (трудовых отношений, - Ред.), у нас такого ведомства нет. Это было бы новинкой, которую пришлось бы внедрять в трудовые отношения. Мы со своей стороны детально оценивали работу самозанятых лиц (…) Говорить о влиянии на Литву можно будет после того, как будет принят окончательный текст директивы", - заметил представитель Соцмина.
Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, который выступил за продвижение этой директивы, заявил, что она не должна быть во главе угла.
"По моему мнению, главными должны оставаться национальные интересы страны, при этом можно было бы обращаться к директиве, если это потребуется. Но в целом, как мне кажется, важно, чтобы на уровне стран-членов ЕС было достигнуто какое-то общее соглашение, чтобы в разных странах кардинально не менялось регулирование работы электронных платформ, чтобы права таких платформ не сужались. Это очень важный момент. Потому что мы, все же, работаем на едином рынке, и платформы также должны работать в этих условиях и с учетом установленных правил", - сказал он.
Европарламентарий Вилия Блинкявичюте отметила, что директива направлена на борьбу с неправильной классификацией работы на таких платформах и защиту работников.
"Нужно защищать людей, работающих на платформах, чтобы они не попали ловушку, в которой происходит так, что они работают по трудовым отношениям, но не имеют никаких социальных гарантий. И, конечно, чтобы они знали, каков их реальный статус", - заметила она.
В прошлом году количество сотрудников цифровых платформ на рынке ЕС достигло 28,3 млн человек. Предполагается, что в 2025 году их число может достигать 45 миллионов. 39 процентов из работающих на таких платформах оказывали транспортные услуги, 24 процента - услуги по доставке еды или других товаров на дом, 19 процентов оказывала услуги на дому.
Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом
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