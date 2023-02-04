Европарламент разрабатывает меры против игровой зависимости: это может коснутся и ваших детей

Индустрия видеоигр в масштабах ЕС считается высокоинновационным цифровым сектором, который способствовал развитию новых технологий, помог создать тысячи рабочих мест для разработчиков, дизайнеров, писателей и музыкальных продюсеров, и составляет более 50% добавленной стоимости рынка аудиовизуального контента ЕС. Несмотря на большой охват и влияние, этот сектор на высоком политическом уровне пока не рассматривался как вызывающий определенные проблемы.

Европейский парламент на пленарной сессии 16-19 января заслушал отчет, которым Европейскую комиссию призвали разработать план решений вопросов, касающихся игровой индустрии и, в частности, защиты прав потребителей, особенно среди молодежи. Основными проблемами были отмечены внутриигровые покупки и подпитывание игровой зависимости были обозначены как главные проблемы в этом контексте.

Отчет подготовила депутат Европарламента Адриана Мальдонадо Лопес. Принятая по нему резолюция получила 577 голосов за, 56 против, 15 воздержались.

Траты и отмывание денег

Важным пунктом этой резолюции является призыв обязать разработчиков создать систему, которая помогла бы родителям контролировать, сколько времени их дети проводят в играх и сколько денег на них тратят.

Трате денег в играх было уделено особое внимание. В частности, упоминались так называемые "лутбоксы" - этот термин используется для описания ситуации, когда онлайн-видеоигры предлагают пользователям внутриигровые покупки с использованием внутриигровой валюты, которую можно либо купить за реальные деньги, либо заработать в играх. Это делается для того, чтобы через лутбоксы получить предметы, о содержимом которых игрок до оплаты не знает. Нормативная среда относительно таких лутбоксов в последние годы обсуждалась профессионалами в области права и игр. Некоторые призвали к введению более строгих правил в масштабах всего ЕС из-за потенциально вредных последствий, особенно в отношении несовершеннолетних. ЕК предложено проанализировать их влияние на игрока и принять, если необходимо, ограничительные меры.

Кроме того, ЕК рекомендуется расследователь возможную связь между зарабатыванием внутриигровой валюты для продажи в интернете и отмыванием денег, а также эксплуатацией труда в развивающихся странах.

Резолюция призывает Европейскую комиссию:

- предпринять необходимые шаги для внедрения европейского подхода к лутбоксам;

- оценить, достаточна ли действующая база закона о защите прав потребителей для решения вопросов, связанных с законодательством о защите прав потребителей, возникающих в связи с лутбоксами;

- и, если недостаточно, представить законодательное предложение по адаптации существующей базы законодательства ЕС о защите прав потребителей для онлайн-видеоигр или представить отдельное законодательное предложение по онлайн-видеоиграм, которое может даже наложить запрет на платные лутбоксы для защиты несовершеннолетних.

Таким образом эти меры могут привести не только к разработке специального европейского регламента по видеоиграм, но и к ограничительному регулированию лутбоксов.

Прозрачность и зависимость

Обеспечение прозрачности в представлении содержания игр – важный пункт принятой резолюции. Система возрастного рейтинга Pan European Game Information (PEGI) стала примером предоставления прозрачной информации о контенте, целевой возрастной группе и вариантах внутриигровых покупок. Рейтинги PEGI, которые применяются в 38 странах, в некоторых из них уже стали юридическим требованием.

Европейский парламент также согласился с тем, что разработчики должны проявлять особую осторожность, чтобы не выпускать игры, которые "подпитывают зависимость", а также учитывать "возраст, права и уязвимости" целевой демографической группы при разработке игр. Тем не менее, недавно принятый отчет ЕС не определяет какой-либо конкретной политики в отношении того, как контролировать или иным образом регулировать этот аспект разработки игр.

Вызываемой играми зависимости как особенно важной проблеме также уделили внимание в отчете. Европарламентарии считают игры, в которых фигурируют деньги, "опасными для жизни граждан", а также делают упор на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой пристрастие к играм признается аддиктивным (вызывающим зависимость – Ред.) расстройством.

Разжигание ненависти и кибербуллинг

Резолюция приветствует усилия, предпринятые для принятия Закона о цифровых услугах от 2022 года, который, среди прочего, обновляет правила модерации незаконного контента. Однако в ней отмечается, что, помимо незаконного контента, вредоносный контент также может распространяться в видеоиграх через внутриигровые средства коммуникации (чаты) или игровые платформы социальных сетей. В результате резолюция призывает индустрию видеоигр соблюдать существующие законы о защите пользователей от вредоносного контента.

Помимо этого, представлена рекомендация по устранению гендерного дисбаланса среди работников игровой индустрии.

Защита прав потребителей

Учитывая то, что игровая индустрия имеет доступ к большому количеству персональных данных пользователей, в резолюции подчеркивается проблема соблюдения требований защиты личных данных со стороны компаний, занимающихся видеоиграми и их созданием.

Утверждается, что это поможет гарантировать, что обработанные данные пользователя (в том числе о его действиях в игре или схожих приложениях) не будут использоваться в манипулятивных и дискриминационных целях.

Кроме того, резолюция еще раз призывает компетентные органы строго обеспечивать соблюдение требований по защите данных в отношении индустрии видеоигр. Это же включает прозрачность в предоставлении данных о том, какие данные пользователя будут обрабатываться и храниться. Сюда же входит и прозрачность в процессе управления подпиской и ясный способ от нее отказаться.

В резолюции также указывается, что платформы видеоигр могут использоваться для фишинга. В это связи предлагается проводить информационные кампании для повышения осведомленности о связанных с этим рисках.

Как это коснется Литвы

Сегодня более тысячи человек разрабатывают игры (или решения для игр) в Литве. Это одна из самых быстрорастущих отраслей в стране с особенно привлекательной средней заработной платой. Это также уникальная отрасль, объединяющая сферы техники и прикладного искусства. И хотя мы еще мало что знаем об этой сфере, достижения литовских разработчиков игр уже давно превзошли достижения других индустрий развлечений, как по аудитории, так и по финансовой стороне дела. Это отрасль, которая возникла, сформировалась и созрела сама по себе, на энтузиазме, без ощутимой поддержки со стороны государственных учреждений или самих литовских игроков, говорит игровой обозреватель Артурас Румянцевас.

"Лутбоксы" в компьютерных играх, которые особенно широко обсуждались в резолюции Европарламента, на уровне права ЕС воспринимаются как еще одна разновидность азартных игр. Об аналогичности лутбоксов азартным играм говорит и младший юрист юридической фирмы TGS Baltic Дейвидас Йокшас. Однако покупка "лутбоксов" выходит за рамки действующего в Литве правового регулирования.

Deividas Jokšas, advokatų kontoros „TGS Baltic“ jaunesnysis teisininkas Foto: Bendrovės archyvas

Порядок и условия организации азартных игр и игр на игровых автоматах в Литве регулируются Законом Литовской Республики об азартных играх (ЗАИ) от 17 мая 2001 года. ЗАИ определяет азартную игру как игру или взаимную ставку, "в которой участники, чтобы выиграть деньги, добровольно рискуют потерей внесенной суммы, а выигрыш или проигрыш определяется случайностью, результатом какого-либо события или спортивного соревнования". ЗАИ выделяет шесть видов азартных игр: 1) игровые автоматы, 2) бинго, 3) настольные игры, 4) тотализатор, 5) пари, 6) удаленные ставки.

На основе концепции азартных игр, представленной ЗАИ, можно выделить следующие признаки, описывающие азартные игры: 1) направлен на денежный выигрыш, 2) существует риск потери внесенной суммы, 3) выигрыш или проигрыш основан на случайности.

Практика литовских судов в разъяснении и разработке определения понятия азартных игр крайне скудна и в основном ограничивается либо повторением норм ЗАИ, либо выделением уже упомянутых трех признаков, отметил Д. Йокшас. Эксперты в сфере права считают, что лутбоксы необходимо приравнять к азартным играм – тогда они будут регулироваться национальными законами об азартных играх.

Однако в случае с резолюцией ЕП, даже если ЕК разработает ограничительные меры, они будут носить рекомендательный характер. Литве же будет необходимо обновить законодательную базу с учетом нынешних реалий.

Стоимость мировой игровой индустрии сегодня составляет почти 186 миллиардов евро и включает в себя аудиторию в 3,2 миллиарда игроков. Любовь литовцев к играм и тенденции в игровой культуре мало чем отличаются от западных, но сектору разработки игр в стране, похоже, еще есть куда расти.

Artūras Rumiancevas Foto: DELFI / Julius Kalinskas

"В Литве у нас много юридических проблем — авторское право, совместимость местного законодательства с бизнесом по разработке игр. Кроме того, рынок разработчиков игр в Литве неоднороден, поэтому задачи меняются в зависимости от стадии, на которой находится сама студия. Новые студии или стартапы на начальных этапах упускают из виду государство", — отметил А. Румянцевас.

Полезным для литовских родителей было бы и наличие инструмента, позволяющего отслеживать время, проведенное их детьми в играх, а также деньги, которые они тратят на покупку виртуальных бустеров для игры. Ведь именно эта модель, по мнению экспертов, вносит в компьютерные игры элемент азарта и может вызывать последующую зависимость.

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, индустрия видеоигр не должна игнорировать ее – необходимо внимательно следить за касающимися ее обсуждениями и изменениями в ближайшие месяцы как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов.

В настоящее время индустрии видеоигр рекомендуется делать следующее:

- проверять соответствие требованиям защиты прав потребителей и защиты данных;

- следить за обсуждениями по лутбоксам и любым другим специальным законодательным усилиям в отношении индустрии видеоигр в Еврокомисии;

- внимательно следить за практикой национальных органов по защите прав потребителей, поскольку резолюция призывает к строгому соблюдению правил защиты прав потребителей в индустрии видеоигр.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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