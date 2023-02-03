Парламентарии стран Балтии обсуждают, как бороться с российской дезинформацией

Члены комитета Балтийской ассамблеи (БА) по образованию, науке и культуре, собравшиеся в пятницу в Вильнюсе, обсуждают сотрудничество стран Балтии в сфере СМИ.

Встреча посвящена борьбе с дезинформацией, повышению устойчивости обществ, расширению способностей пользоваться СМИ в регионе. Парламентарии трех стран также обсуждают, как бороться с угрозой российской дезинформации в условиях войны против Украины.

Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис говорит, что агрессивная риторика России в адрес стран Балтии – явление не новое. "Россия также создала запутанную сеть фейковых аккаунтов в социальном пространстве, но страны Балтии, хотя и не полностью защищены от дезинформации, но накопили опыт и используют эффективные методы сопротивления и борьбы. Однако усилия по повышению устойчивости обществ должны быть продолжены, поэтому необходимо, чтобы все заинтересованные стороны постоянно сотрудничали и таким образом создавали многоуровневую сеть, охватывающую различные сектора", - говорит председатель Комитета Сейма по культуре.

По его словам, по мере того как мы продвигаемся вперед и помогаем бороться с угрозой, исходящей от дезинформации, крайне важно поддерживать усилия по предотвращению и разрушению дезинформационных нарративов, сказал он.

"Важно найти способы прозрачной работы с социальными СМИ и технологическими платформами, изучить, как можно использовать общественные коммуникации для своевременного распространения информации в ответ на эти нарративы и охвата всех слоев общества", - в сообщении цитируют В. Юозапайтиса.

По его словам, читатель, способный мыслить критически, с гораздо меньшей вероятностью поддастся на манипуляции и положится на пристрастные сообщения.

Участники встречи подчеркнули, что умение пользоваться СМИ в странах Балтии чрезвычайно важно для навигации в информационном пространстве и развития навыков, необходимых для критической оценки информации. Также обсуждались программы медиаграмотности для школьников.

Члены Комитета Балтийской Ассамблеи (БА) по образованию, науке и культуре также обсуждают сотрудничество между странами в сфере культуры и образования.

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