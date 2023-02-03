Госагентство данных: в четвертом квартале прошлого года уровень безработицы в Литве составил 6,4%

Уровень безработицы в четвертом квартале 2022 г. составил 6,4 проц. Уровень безработицы среди мужчин составил 7,2 проц., женщин – 5,6 проц. Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) составил 12,4 проц. и за четверть увеличился на 1,9 проц., опираясь на данные статистического исследования занятости жителей, сообщает Государственное агентство данных.

По данным агентства, в четвертом квартале 2022 г. было 96,5 тыс. безработных, т.е. на 8,5 тыс. больше, чем в третьем квартале. Число долгосрочных безработных за квартал увеличилось на 3,2 тыс. и составило 36,6 тыс. Число безработных в возрасте 15-24 лет – 11,9 тыс.

В четвертом квартале прошлого года работали 1 млн. 414,8 тыс. жителей, их число, по сравнению с третьим кварталом 2022 г., сократилось на 36,9 тыс.

Уровень занятости среди жителей в возрасте 15-64 лет в четвертом квартале 2022 г. составил 72,8 проц., за квартал он снизился на 2,4 проц. Уровень занятости среди мужчин в этой возрастной группе был на 0,2 проц. выше, чем среди женщин (72,9 и 72,7 проц. соответственно). Уровень занятости среди жителей в возрасте 55-64 лет за четверть снизился на 2,6 проц. и составил 69,5 проц. Уровень занятости среди молодежи (15-24 лет) составил 31 проц. и за четверть снизился на 2,9 проц.

В среднем за квартал в 2022 г. было опрошено 10,9 тыс. человек.

Результаты исследования были пересчитаны на всю совокупность населения страны в возрасте 15-89 лет.

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