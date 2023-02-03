Водка или пиво: выяснилось, какой алкоголь литовцы покупали чаще

Новейшие данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ) за 2022 год показали, что продажи водки значительно снизились – на 6,6 проц. Значительно снизились продажи промежуточных продуктов – крепленых вин, которые за последний год сократились на 15,3 проц. По данным ГНИ, продажи игристых вин и "тихих" виноградных вин упали на 0,7 и 6 проц.

Несмотря на это, в прошлом году на 5,6 проц. увеличились продажи пива. Наибольшая часть прироста пришлась на пиво со льготным акцизом и составила 4,3 проц., а оставшуюся часть – 1,1 проц. составило пиво без льготного акциза. Подсчитано, что около половины пива со льготным акцизом было импортировано из ЕС и третьих стран. Льготный акциз распространяется на импорт пива из небольших пивоварен. Таким образом, Литва поддержала производителей из третьих стран, точнее, импортеров.

По данным ГНИ, приближение культуры потребления алкоголя к западноевропейским странам определялось более справедливой и последовательной акцизной политикой. Литовские бары вносят не меньший вклад в культуру потребления алкоголя.

Саулюс Галдикас, основатель и представитель известных баров, работающих в Вильнюсе уже более десяти лет, убежден, что бары меняют советские традиции употребления алкоголя и внедряют новые – европейские. Однако цифры показывают, что предстоит еще долгий путь.

"Говоря о барах, в Литве хотелось бы еще лучшей, западной культуры потребления алкоголя. В Западной Европе в барах потребляется до 60 проц. всего потребляемого пива. Например, в Ирландии в 2021 г. после смягчения ограничений из-за пандемии в барах было выпито 46 проц. всего потребляемого пива, а до пандемии – 60 проц. В то время в Литве этот показатель не достигает и 20 проц.", - утверждает С. Галдикас.

Анализ алкогольного рынка Литвы за последние десять лет

Согласно данным ГНИ, в 2012 году в Литве было продано и/или употреблено 36 823 617 литров чистого легального алкоголя, а в 2022 году – 29 421 809 литров.

За последние десять лет потребление алкоголя в Литве сократилось на 20 проц., население Литвы за тот же период уменьшилось на 4 проц. Можно сделать вывод, что потребление алкоголя в Литве за десять лет снизилось на 16 проц.

За десятилетие потребление пива в Литве упало на 25 проц. Сидра и других слабых ферментированных напитков снизились на 46 проц. Падение слабоалкогольных напитков было смягчено увеличившимся за этот период на 32 проц. продажами "тихих" и игристых виноградных вин.

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