Скандал с участием консерваторов: слова кандидата в горсовет ужаснули главу еврейской общины

До муниципальных выборов в Литве остался месяц, кажется, предвыборная борьба набирает обороты. Кандидат консерваторов в горсовет Расейняй в своей агитации использует антисемитские шутки. Еврейская община оскорблена, однако консерваторы говорят, что настоящие жертвы в этой истории - консерваторы. Ведь запугивание избирателей евреями - это провокация и ложь оппонентов.

"Я говорил, что точно не приму тех, кто не будет за меня голосовать, их будем хоронить на еврейском кладбище", – так несколько дней назад шутил на встрече с избирателями кандидат в горсовет Расейняй, староста Немакщяй Ремигиюс Лаугалис.

"Стыдно слушать, стыдно читать. Конечно, это оскорбляет людей, это создает атмосферу нереальности, в каком обществе мы живем", – сказала LNK председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Мэр Расейнского района, консерватор Андрюс Баутронис сказал, что он присутствовал на мероприятии, где были произнесены эти слова. По его словам, заявление коллеги было вырвано из контекста. Якобы ложь распространяют оппонены.

"Мы стали жертвами провокации, там был журналист, который все снимал на видео. Ремигиюс рассказал, как агитируют людей, как настраивают против него. Он сказал, что говорят в соседних деревнях. А журналист настроен против нас, он нарезал текст и вот вам", – сказал LNK мэр.

Запись встречи представлена на сайте Visuomenės balsas и на странице журналиста Марюса Алексюнаса в фейсбуке. Правда, контекста эта фраза лишена, а сам Алексюнас участвует в политической борьбе – в 2020 г. с Партией центра он пытался попасть в парламент.

Куклянски сказала, что ей звонил мэр Расейняй, он объяснил ей ситуацию, обещал обратиться в соответствующие ведомства в связи с распространением вводящей в заблуждение информации. Однако, по словам главы общины, неважно, кто распространяет такую информацию – консерваторы или их оппоненты. Это не меняет сам факт того, что в ходе агитации пугают людей евреями - это низость.

"Вообще, когда весь прогрессивный мир борется за равенство людей, здесь, в Литве, где жителей меньше трех миллионов, мы выглядим такими провинциалами, выглядим по-дурацки", – сказала она.

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