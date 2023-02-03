В Вильнюсе ухудшилась доступность жилья: семья со средними доходами может купить жилье за 6 лет

Специалисты отмечают, что компании уменьшают площадь жилья, чтобы сделать его доступнее для покупателей. Жилье большой площади мешает купить и его подорожание, которое ощущают и семьи со средним достатком.

По данным компании Numai, которая занимается арендой жилья с последующей возможностью его продажи, из 3363 новых квартир, которые продают сейчас – 45% – двухкомнатные, 31% – трехкомнатные. Однокомнатные составляют 18% рынка, а 4- и больше комнатные – всего 6%.

"На рынке сейчас есть всего 215 квартир, в которых больше чем 3 комнаты. Такие квартиры подходят семьям с детьми. По мере повышения цен на рынке стали появляться небольшие квартиры, причина – более приемлемая цена для покупателя", – сказал глава компании Ауримас Чагус.

Специалисты отмечают, что на вторичном рынке жилья в Вильнюсе средняя цена составляет 139 000 евро или 2570 евро за кв. метр, средняя площадь – 54 кв. м. Оборудованное старое жилье площадью 51 кв. м в Каунасе сейчас стоит 85 500 евро (или 1670 за кв. м). В Вильнюсе квартира такой же площади с частичной отделкой стоит 169 000 евро.

Чагус обратил внимание на то, что доступность жилья в Вильнюсе значительно снизилась. До 2021 г. зарплаты жителей Литвы росли быстрее, чем цены на жилье, поэтому можно было быстрее отложить деньги на первый взнос. С середины 2021 года ситуация изменилась, цены стали расти быстрее.

По его словам, семья из двоих человек со средней зарплатой может накопить первый взнос на покупку средней квартиры с частичной отделкой за 6 лет.

"Конечно, этот гипотетический прогноз сбудется только если цены и зарплаты не изменятся. Но в последние пару лет цены на недвижимость росли больше, чем зарплаты, такой период может затянуться", – сказал Чагус.

Между тем семья из трех человек со средними зарплатами с трудом может себе позволить трехкомнатную квартиру (60 кв. м) в новом доме в Вильнюсе.

По данным аналитиков компании, в 2022 г. в Вильнюсе было продано 2070 новых квартир. Большая их часть - 1496 – продана в первом полугодии, а во втором было продано 574 квартиры. Всего были проданы квартиры в Вильнюсе за 310 млн. евро.

За год новые квартиры в Вильнюсе с частичной отделкой подорожали на четверть с 2650 в январе до 3310 евро в декабре 2022 года.

Немного медленнее цены росли на рынке вторичного жилья, там за год цены выросли на 18%.

В Каунасе старые квартиры за год подорожали на 10%, с 73 000 до 80 000 евро.

В Вильнюсе в прошлом году росли цены на аренду. Своего пика они достигли в августе, средняя цена аренды увеличилась на 40% до 630 евро в месяц.

Однако после этого цены стали снижаться – в декабре уже средняя цена аренды составила 500 евро в месяц. Прибыльность аренды снизилась до 4,5%, а в пик составляла 5,8%

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