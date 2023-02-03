С понедельника меняется расписание поездов

В связи с набирающими обороты работами по электрификации на участке железной дороги Кайшядорис-Радвилишкис с 6 февраля до мая движение поездов будет существенно ограничено. Пока ведутся работы по проекту железнодорожной инфраструктуры, часть рейсов поездов, организованных пассажирским транспортным предприятием LTG Link по маршрутам Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Каунас-Шяуляй, будет временно сокращена или отменена, говорится в сообщении.

Планируется, что этап электрификации будет проведен в феврале-мае на участке железной дороги Кайшядорис-Радвилишкис. В ходе него будет электрифицирован участок железной дороги протяженностью 125 км. Следующий этап электрификации запланирован с осени 2023 г. на участке железной дороги Шяуляй–Клайпеда.

"Эти работы необходимы для того, чтобы через несколько лет по важнейшей железнодорожной артерии курсировали совершенно новые электропоезда, и мы могли предложить нашим клиентам совершенно новый опыт путешествий. Во время запланированных перерывов в движении мы сосредоточимся на слаженном и четком информировании клиентов, а также будем работать с другими перевозчиками, чтобы людей, пользующихся общественным междугородним транспортом, изменения затронули как можно меньше. Во время перерыва в движении основные утренние и вечерние поезда будут сохранены. Кроме того, ожидается возобновление движения как в пасхальную неделю, так и летом", - сказал глава LTG Link Линас Баужис.

Во время работ по электрификации с понедельника по субботу из Вильнюса в Клайпеду можно будет отправиться два раза утром, а из Клайпеды в Вильнюс – один раз утром и один раз вечером. Также в течение дня поезда будут курсировать по укороченному маршруту на участке между Клайпедой и Шяуляем. Маршрут Каунас-Шяуляй с понедельника по субботу отменяется. На маршрутах Вильнюс-Клайпеда и Каунас-Шяуляй по воскресеньям поезда будут курсировать в обычном режиме, отмечается в сообщении.

Работы по электрификации коснутся и маршрута Вильнюс-Шяуляй, курсировавший по пятницам и воскресеньям. По пятницам поезда ходить не будут, а по воскресеньям будут ходить по обычному расписанию.

Ожидается, что по воскресеньям будут курсировать составы поездов максимально разрешенного размера. В случае необходимости и с учетом технических возможностей составы поездов могут быть увеличены и в дни перерыва в движении.

Подсчитано, что после завершения проекта потребление топлива перевозчиками, работающими в сети железных дорог, снизится не менее чем на 30%, а в окружающую среду не будет выброшено около 150 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, говорится в сообщении.

К концу 2024 года доля электрифицированных железных дорог во всей инфраструктуре должна составить около 35%, а непрерывная протяженность участка – 731 км. В настоящее время доля электрифицированных железных дорог в Литве составляет 9% сети. На данный момент в Литве электрифицированы три железнодорожных участка: Вильнюс-Каунас, Лентварис-Тракай и Вильнюс-Кена.

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