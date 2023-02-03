Полиция предупреждает водителей о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь

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Policija Foto: Policija

Полиция Литвы информирует, что редко, но бывают ситуации, когда мошенники пытаются выдать себя за полицейских и останавливают машины. О чем надо помнить, чтобы избежать неприятностей?