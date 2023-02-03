Министр юстиции: нарушения санкций ЕС могла бы расследовать Европейская прокуратура

Министр юстиции Эвелина Добровольска встретилась с посетившей Литву с визитом главным прокурором ЕС Лаурой Кодруца Кевеши и европейским прокурором Томасом Крушной и обсудила достижения Европейской прокуратуры за первые полтора года работы, вклад прокуратуры в расследование международных преступных деяний и возможности принятия новых мер правовой помощи Украине в международном масштабе, сообщается в пресс-релизе.

По словам Э. Добровольской, Литва уже почти год последовательно инициирует юридическую помощь раздираемой войной Украине. Сегодня важно делать смелые шаги во имя будущего Украины и всей Европы. Все институты Евросоюза, а также Европейская прокуратура четко осознают необходимость объединения усилий на этом пути.

"С главным прокурором ЕС мы обсудили конкретные правовые меры – расширение полномочий Европейской прокуратуры, чтобы этот орган также мог расследовать преступления, связанные с нарушением санкций Евросоюза", - подчеркивает Э. Добровольска.

В ходе встречи обсуждалась инициатива Еврокомиссии не только о расширении полномочий Европейской прокуратуры, в том числе уголовного преследования за нарушение санкций ЕС, но и о гармонизации уголовной ответственности за нарушение санкций, говорится в сообщении.

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