За рубежом в январе было подано 310 заявок на получение ВНЖ в Литве: претендуют турки, индийцы, киргизы

Департамент миграции сообщает, что приступил к рассмотрению первых заявлений иностранцев на получение временного вида на жительство в Литве, поданных через внешнего поставщика услуг.



Это означает, что граждане других подают заявки на получение временного вида на жительство в Литве не по прибытии в Литву, а находясь в своей стране.

По данным на 1 февраля, с начала года в разных зарубежных странах через внешнего поставщика услуг было получено в общей сложности 310 заявок на выдачу временных видов на жительство в Литве. Первая заявка была принята в Турции.

В это стране до сих пор поступило наибольшее количество таких запросов – 63. В Индии была подана 51 заявка, в Непале – 37, в Объединенных Арабских Эмиратах – 36, в Киргизии – 25, сообщает Департамент миграции. Такие заявки можно подать в 34 странах мира.

Во всех случаях решения о выдаче или невыдаче временного вида на жительство будут принимать специалисты Департамента миграции, которые проверят подлинность и обоснованность заявлений. Этот процесс занимает от 1 до 3 месяцев, говорится в сообщении.

Внешний поставщик услуг, компания "VFS Global", выбранная в рамках публичных закупок, уполномочена предоставлять клиентам информацию о порядке выдачи временных видов на жительство, принимать заявки и обязательные документы, собирать персональные и биометрические данные и передавать их специалистам Департамента миграции.

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