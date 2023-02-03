Скандал в Литовской полиции: полицейских обвиняют в торговле кокаином и других преступлениях

Уволенный со службы криминалист Альгимантас Мартинкус стал причиной серьезного скандала в правоохране. Он обвинил стражей порядка в организации нелегальной слежки и фальсификации улик. Спикер парламента после таких заявлений криминалиста призвала провести расследование. Однако выясняется, что это не все возможные преступления. Прокуратура рассматривала не только эти, но и другие обвинения, например, связанные с полицейским, который якобы крал конфискованный кокаин, но расследование не было начато. Полиция утверждает, что все обвинения Мартинкуса – неправда.

Мартинку работал в главным следователем 1 управления по борьбе с организованной преступностью в Литовском бюро криминальной полиции с 2002 г.

"Меня выбирали лучшим сыщиком, наградили именным оружием", – рассказал во вторник Мартинкус.

На пресс-конференции он выдвинул и ряд обвинений – якобы влиятельные бывшие представители правоохраны вынудили его составить ложные служебные докладные, на основе которых была начата слежка, мишенями стали влиятельные политики, сотрудники и предприниматели. Он сказал, что в подделке документов участвовали и бывшие главы полиции.

Департамент полиции Литвы заявил, что все утверждения Мартинкуса – клевета и ложь, за это ему грозит уголовное дело.

Мотивы поведения бывшего криминалиста объясняют так: он был уволен со службы, когда выяснилось его сотрудничество с организованной преступностью, его обвиняли в том, что он передавал информацию бандитам, совершал другие нарушения.

Пока сказать, на чьей стороне правда в этой истории, сложно. Суд признал законность увольнения Мартинкуса, однако это постановление суда может быть обжаловано.

Однако некоторые мотивы суда удивляют. Например, криминалист тайно записал и доставил в прокуратуру запись, которая, возможно, разоблачает его руководителей, однако этот шаг обернулся против него: такая информация, которая может компрометировать правоохрану, признана государственной тайной, ее Мартинкус не должен был передавать прокурору. Это стало одним из мотивов его увольнения.

Прокуратура, по сведениям Delfi, отказалась начать расследование, несмотря на то, что в декабре 2021 г. Мартинкусу был предоставлен статус человека, поделившегося информацией.

В документе прокуратуры, полученном Delfi (на основе этого документа Мартинкусу предоставлен статус человека, поделившегося информацией), зафиксировано 7 существенных эпизодов, связанных со злоупотреблениями в полиции.

Важно заметить, что в прокуратуру Мартинкус обратился уже после того, как его обвинили в связях с мафией, взяточничестве и др., однако сам экс-криминалист называет это ложью и расправой.

В одном из эпизодов рассказывается о клайпедском криминалисте, который в 2013 году во время службы украл килограмм кокаина и пытался продать его за 45 000 евро. Мартинкус утврждает, что информировал об том своего начальника (Роландаса Кишкиса и его заместителя Анджея Рогинского), но подозреваемого не только не привлекли к ответственности, но и вообще умолчали об этой истории, чтобы избежать скандала.

Еще один эпизод связан с вильнюсским криминалистом, развлечения которого финансировали столичные бандиты, оплачивали ему отдых в палангских гостиницах. "Этого полицейского, возможно по его же просьбе, перевели в дорожную полицию, а о фактах не информировали ДГБ", – сказано в документе прокуратуры.

Третий эпизод рассказывает, что автомобиль одному высокопоставленному сотруднику ЛБКП, возможно, купил столичный предприниматель, а в обмен на это получил секретную информацию. Этот случай также был скрыт, а полицейскому разрешили уйти со службы по собственному желанию.

В двух последних случаях информация была передана Кишкису и его заместителю Саулюсу Бригинису.

Delfi по этому документу выслал запрос в прокуратуру, но ответа не получил.

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал, что все это неправда, а информацию по вышеупомянутым эпизодам предоставить отказался.

Представители полиции опровергают все данные Мартинкуса и напоминают, что он был уволен за грубые нарушения, и это подтвердил суд.

Delfi ознакомился с решением Вильнюсского окружного административного суда от 11 января, в котором отклонена жалоба Мартинкуса на незаконное увольнение. Это решение суда еще может быть обжаловано. В решении выделяют нарушения, допущенные Мартинкусом. Во-первых, он 42 раза не декларировал и не оформил контакт с секретным сотрудником, во время поиска в секретной базе данных не указывал основание поиска или давал неточное объяснение. Еще одно нарушение поинтереснее - 17 ноября 2021 г. он в помещении ЛБКП тайно сделал запись, которую показал прокурору, несмотря на то, что у того не было права на работу с секретной информацией.

"Меня вызвал начальник и сказал, что приедет ДГБ, потребуется помощь. Тогда меня привезли в помещение ЛБКП, отвели в подвал и все началось. Я знал, что так уже расправились с несколькими сотрудниками, поэтому записал то, что происходило. Мне стали предъявлять претензии в сотрудничестве, во взяточничестве, будто я взял какую-то взятку, подарки. При этом присутствовали глава Службы иммунитета Жидрунас Буткявичюс, Бригинас и мои руководители", – рассказал об обстоятельствах, при которых была сделана запись, Мартинкус. По его словам, так в свое время расправились с бывшим начальником Каунасской полиции Жукаускасом.

Мартинкус назвал ложью сообщения о том, что он якобы виновен в утечке секретной информации.

Адвокат Мартинкуса Эдгарас Дерешкявичюс на пресс-конференции сказал, что им не дали ознакомиться с содержанием сообщений "Европола", на основе которых его подопечного обвиняют в разглашении информации.

Кишкис, который сейчас возглавляет Службу расследования финансовых преступлений, ранее рассказал Delfi, что Мартинкус был уволен, когда узнали о его связях, а все обвинения верны.

Бригинас во вторник заявил, что обвинения Мартинкуса могут расцениваться как клевета и ложь. Он прибавил, что есть доказательства того, что слова Мартинкуса - неправда.

Президент Гитанас Науседа оценил заявления Мартинкуса.

"Брошены серьезные обвинения", – сказал он и призвал не спешить с выводами.

"Сначала надо выяснить обоснованность этих обвинений, может, это неправда. Если это клевета, думаю, человек за клевету должен ответить. Если обвинение справедливые, конечно, это серьезно, такого в Литве быть не должно. Но сейчас ответить на эти вопросы я не могу", – сказал Науседа.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен считает, что есть основания для проведения расследования в связи с обвинениями, высказанными Мартинкусом, касающимися незаконной слежки.

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