В Вильнюсе столкнулись два BMW, один из которых тащил на буксире другую машину

Яунюс Матонис ru.DELFI.lt

В Вильнюсе, на ул. Киртиму, столкнулись 3 автомобиля. BMW X5 врезался в Audi, который тащили на буксире. Подозревают, что водитель BMW был пьян.