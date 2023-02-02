Экономист: не стоит обольщаться, приближается кризис и к нему надо готовиться

Как утверждает литовский экономист Александрас Изгородинас, несмотря на прогнозы о том, что первое полугодие 2023 года окажет положительное влияние на экономику Литвы из-за международной ситуации, все же это не будет длиться весь год.

По словам экономиста, повышение процентных ставок центральными банками приведет к замедлению экономического роста во втором полугодии. Экономист отмечает, что именно приближающийся 6-процентный предел отрицательно скажется на бизнесе.

"У нас будет необычайно хорошее первое полугодие. Это будет связано с тем, что вследствие падения цен на газ улучшается настроение немецкой промышленности. Кроме того, Китай восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось. Поэтому в первом полугодии этого года у нас будет действительно неплохой результат литовской промышленности и экспорта. Тем не менее да, лично у меня некоторое беспокойство вызывает второе полугодие этого года, так как центральные банки продолжают достаточно интенсивно повышать процентные ставки. Это уже действует и влияет на литовские компании, потому как, допустим, данные Банка Литвы свидетельствую о том, что дороже всего, с начала статистики, кредитование обходится литовскому бизнесу. На сегодняшний день процентная ставка по новым кредитам для бизнеса составляет почти 5 процентов", —сказал А. Изгородинас в четверг в Президентском дворце.

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"А с учетом того, что Европейский центральный банк до конца текущего года будет повышать базовые процентные ставки, то вполне вероятно, что к концу этого года процентные ставки по кредитам для бизнеса, с точки зрения новых договоров кредитования бизнеса, уже составят 6 процентов. Это, безусловно, тот порог, который может повлиять на инвестиции в бизнес и найм работников. И я считаю, что это будет одним из тех аспектов, которые способны в значительной степени затормозить литовскую экономику во втором полугодии", — пояснил он.

По мнению А. Изгородинаса, экономическую ситуацию не спасет и возможная экономическая рецессия в США, которая начнется в июле. Такие прогнозы экономист подкрепляет, по его словам, повторяющимся историческим экономическим спадом в США, который наступает через несколько месяцев после достигнутого пика процентных ставок.

Роль государства исключительно важна в подготовке к грядущему кризису

Как утверждал А. Изгородинас, для подготовки к грядущему кризису второго полугодия 2023 года необходима государственная инициатива. По его словам, создание Национального фонда развития имеет особую важность, так как бизнес нуждается в максимально быстрой помощи.

"Поэтому приближается кризис, и мы действительно должны к нему готовиться, и здесь, я считаю, роль государства исключительно важна. И один из аспектов, который мы обсудили, – это создание и развитие Национального фонда развития. Я думаю, что это действительно правильная мысль, потому что сегодня меры по стимулированию инвестиций в бизнес очень разрознены и объединение их в один институт действительно помогли бы бизнесу быстрее сориентироваться и быстрее получить финансирование для развития бизнеса", — пояснил экономист.

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