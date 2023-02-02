В Вильнюсе столкнулись три автомобили, пострадали четыре человека

На одной из самых оживленных улиц Вильнюса столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали двое мужчин, женщина и ребенок.

ДТП на ул. Гележинё Вилко произошло в 15 ч. Сначала сообщили, что на пути из Сантаришкес в сторону Балтупяй, около виадука на ул. Атейтес столкнулись Toyota, Mercedes-Benz и Seat. О пострадавших не сообщалось.

Позже выяснилось, что плохо стало четверым участникам ДТП - пострадали двое мужчин, женщина и 7-летний ребенок. Они жаловались на боль в груди, травмы головы, боль в шее. VaikoУ ребенка на лбу выскочила шишка.

Столкнувшиеся машины съехали с дороги, водители не могли договориться, кто виноват.

На место происшествия выехали несколько скорых. Образовался затор.

Полиция выясняет причины ДТП.

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