Также ЕЦБ повысил ставку по депозитам овернайт до 2,5% и ставку по кредитам овернайт до 3,25%. Обе ставки увеличены на 0,5 процентного пункта.
Новые ставки вступят в силу 8 февраля.
ЕЦБ повышает процентные ставки пятый раз подряд.
В отчете Совета ЕЦБ подчеркивается, что "совет будет придерживаться начатого курса, который включает существенное повышение процентных ставок в стабильном темпе".
Учитывая давление основной инфляции, ожидается, что на следующем заседании по монетарной политике в марте процентные ставки снова будут повышены.
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