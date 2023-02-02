Обанкротился спортклуб Жидрунаса Савицкаса, арестовано имущество

Сообщается о том, что обанкротился спортклуб самого сильного человека в мире Жидрунаса Савицкаса.

В суд обратился Фонд социального страхования ("Содра") и потребовал признать обанкротившейся компанию Savicko sporto klubas.

"Содра" обратилась в суд в декабре 2022 года, однако объявить о банкротстве просил и сам Савицкас.

В постановлении от 26 января 2023 г. сказано, что Савицкас просит объявить о банкротстве ЗАО Savicko sporto klubas, указывая, что компания неплатежеспособна, поскольку долги компании значительно превышают стоимость ее имущества, восстановить платежеспособность невозможно. Долги "Содре" составляют 27 000 евро.

Баланс ЗАО Savicko sporto klubas от 30 сентября 2022 года подтверждает, что у компании есть имущество на сумму 11 099 евро, а долги составляют 221 826 евро. У компании 23 кредитора.

Компания только "Содре" должна больше 40 000 евро. Имущество компании арестовано. Было решено объявить о банкротстве компании Savicko sporto klubas.

Жидрунас Савицкас сказал Delfi, что он еще год назад думал просить об объявлении банкротства, но, по его словам, этого не дала сделать "Содра".

"Клуб уже несколько месяцев не работает. Тому есть три причины. Первая – пандемия, клуб был закрыт, нельзя было работать, а за аренду надо было платить. Кроме того, агентство при Минэкономике должно было выделить помощь, но наша компания ее не получила, это объясняли ошибкой. Об ошибке сообщили ночью последнего дня, когда можно было подать заявку. И третье - рост цен на отопление и электричество. Три компонента", – сказал Савицкас.

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