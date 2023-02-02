Правительство предусмотрело ограничения по мощности на развитие коммерческих солнечных электростанций

На заседании в среду правительство Литвы утвердило порядок развития коммерческих солнечных электростанций, если суммарная мощность планируемых станций превышает 2 гигаватта (ГВт). Два постановления, утвержденные правительством, определяют пропорции распределения пропускной способности электросети и принципы дальнейшего развития солнечных электростанций.

Установлено, что после достижения мощности в 2 ГВт дальнейшее развитие солнечных электростанций возможно с применением эксплуатационных ограничений.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, постановление определяет условия, в соответствии с которыми для разработчиков коммерческих солнечных парков, производящих для бытовых потребителей и бизнеса, будут выделены пропускные способности сети солнечных электростанций.

Правительство подтвердило, что до 2030 г. солнечным электростанциям будет выделено 4,4 ГВт, а наземным ветряным электростанциям – 3,6 ГВт пропускных способностей литовской энергосистемы.

Из части сети, предназначенной для солнечной энергетики, 2,4 ГВт остается для производящих потребителей – жителей, которые уже установили или планируют установить солнечную электростанцию ​​или часть отдаленного парка, предприятий, муниципальных учреждений и государственных учреждений, а также энергетических сообществ.

Остальные 2 ГВт предназначены для разработчиков коммерческих солнечных парков.

"Постановлениями мы стремимся обеспечить дальнейшее развитие солнечных электростанций и условия для сбалансированного использования электросети, а также реализацию стратегических целей страны и Правительства", - в сообщении Министерства энергетики цитируют министра Дайнюса Крейвиса.

"Имеющиеся свободные пропускные способности будут распределены среди наиболее уязвимых групп, для которых Минэнерго обеспечило финансирование", - сказал министр энергетики, имея в виду производящих потребителей.

В сообщении министерства также говорится, что, предоставляя возможность операторам электросетей более гибко реагировать на потребности рынка, реализация вышеуказанных положений обеспечит эффективное использование электрических сетей.

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