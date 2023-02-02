Президент Литвы: один фактор неблагоприятно влияет на наш инвестиционный климат

Президент Гитанас Науседа утверждает, что решения, принятые в конце прошлого года для амортизации последствий энергетического кризиса, послужили положительно, потому что бизнес и люди обрели уверенность в завтрашнем дне, а психологический климат стабилизировался. Однако, по его словам, в последнем квартале прошлого года экономические изменения в Литве стали негативными, а фактором, негативно влияющим на инвестиционный климат страны, является геополитический риск.

"Наши соседние государства, Латвия и Эстония, вступили в стадию рецессии чуть раньше нас, тем не менее в четвертом квартале (2022 г. – ELTA), если измерять изменение ВВП по сравнению с предыдущим кварталом или с тем же кварталом предыдущего (2021 г. – ELTA) изменение в нашей экономике стало отрицательным. Произойдет ли это в следующем квартале, многое будет зависеть от нашей деятельности, и здесь крайне важно использовать те конкурентные естественные преимущества Литвы", - в четверг в Президентуре сказал Г. Науседа.

"Одним из факторов, в настоящее время влияющих на наш инвестиционный климат в неблагоприятном направлении, является геополитический риск. Я сталкиваюсь с этим даже при общении с руководителями крупнейших мировых компаний, предлагая им поинтересоваться инвестиционными возможностями в Литве, и получаю повторяющийся вопрос: "Как вы оцениваете влияние войны России в Украине на вашу экономику и общую безопасность?". Несмотря на мои ответы, мы видим, что частные инвестиции в Литве значительно сократились. Поэтому в этой сложившейся ситуации мы должны искать компенсирующие меры для смягчения этих потерь. Здесь государство обязано играть более активную роль", - добавил он.

Глава страны отметил, что очень хорошим инструментом с целью компенсации экономических потерь для бизнеса является финализируемый институт Национального фонда развития. По его словам, целью этого фонда будет обеспечение определенного заполнения пробелов в финансировании.

"Национальный фонд развития должен служить институтом, обеспечивающим определенное заполнение пробелов в финансировании, поэтому этот фонд должен будет четко определить свою деятельность, четко идентифицировать источники финансирования и, без сомнения, воспользоваться возможностями, предоставляемыми финансированием Евросоюза, в первую очередь кредитную часть RRF, которая действительно могла бы стать весомым источником финансирования", - добавил он.

Льгота по налогу на прибыль должна быть продлена не менее чем на пять лет

Г. Науседа также отметил, что на встрече с министрами, аналитиками и представителями бизнеса обсуждалась льгота по налогу на прибыль для предприятий, инвестирующих в новые технологии. По его словам, было достигнуто практически единодушное мнение о том, что ее следует продлить как минимум на пять лет.

"(…) Я был рад сегодня услышать почти единодушное мнение и министров, и аналитиков, и представителей бизнеса о том, что эту льготу нужно продлить хотя бы на пять лет, чтобы создать определенность инвестиционного климата. Это означает, что мы в принципе способны принимать решения уже на предстоящей весенней сессии Сейма, и это будет важным шагом в обеспечении определенной преемственности и стабильности условий ведения бизнеса для наших компаний", - пояснил глава страны.

Необходимо максимально быстро и глубоко использовать кредитную часть RRF

Президент также утверждает, что Литва должна воспользоваться кредитной частью Фонда восстановления и повышения устойчивости экономики (Фонд RRF). Он объясняет, что общие условия кредитования как в Литве, так и во всем мире ухудшаются, поэтому было бы ошибкой не воспользоваться кредитной частью фонда восстановления.

"(…) Из суммы в три миллиарда евро, которая зарезервирована для нас, пока использован только один миллиард, нам нужно определиться с остальными двумя миллиардами, предусмотреть необходимые проекты, они могут включать важные для нашей экономики вопросы - зеленая экономика, цифровизация, улучшение инфраструктуры, переход на более передовые технологии в нашем общественном транспорте и, конечно же, энергетическая часть, особенно часть возобновляемой энергии. Времени осталось не так много, и я надеюсь, что мы используем это время с пользой и осмысленно заполним этот портфель", - выразил надежду глава страны.

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