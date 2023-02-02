Президент Литвы принял верительные грамоты послов Греции, Казахстана и Республики Корея

В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял верительные грамоты посла Греческой Республики Григориса Карахалиоса, посла Республики Казахстан Тимура Уразаева и посла Республики Корея Лим Хун-мина.

На встрече с послом Греции в Литве глава государства положительно оценил укрепление двусторонних отношений, хорошие экономические и торговые связи между государствами. Президент отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в области возобновляемой энергетики, информационных и финансовых технологий, транспорта, образования и культуры, охраны границ и борьбы с нелегальной миграцией. Глава государства подчеркнул важность дальнейших усилий Литвы и Греции по поддержке Украины, расширению санкций против агрессора и поднятию вопроса об ответственности России за военные преступления. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, важность инвестиций в оборону и развития военной промышленности, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

На встрече с послом Казахстана в Литве президент подчеркнул, что Казахстан является особенно важным партнером в Центральной Азии. Глава государства подчеркнул возможности для активизации политического и экономического диалога между Литвой и Казахстаном, а также важность перспектив укрепления связей между Казахстаном и Европейским союзом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между странами, вопросы развития торговых отношений и сотрудничества в области образования и культуры. Президент подчеркнул важность всесторонней поддержки Украины, которая страдает от развязанной Россией войны, и подчеркнул, что мы должны придерживаться твердой и единой позиции международного сообщества по отношению к агрессору. Глава государства выразил благодарность за поддержку деятельности литовской общины Казахстана и внимание к памяти лиц литовского происхождения, ставших жертвами массовых политических репрессий.

На встрече с аккредитованным в Литве по совместительству послом Республики Корея (с резиденцией в Варшаве) обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, экономические связи, сотрудничество в международных организациях и общие вызовы в сфере безопасности. Президент подчеркнул заинтересованность в активизации двусторонних отношений и пригласил Республику Корея к расширению дипломатического представительства и укреплению экономического сотрудничества в секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как производство полупроводников, науки о жизни и энергетика. Президент отметил, что Республика Корея является стратегическим партнером Европейского союза, близким единомышленником в деле защиты демократических ценностей и международного порядка, основанного на правилах, а также ценным партнером НАТО. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности и обороны, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Президент поблагодарил Республику Корея за твердую позицию в отношении войны России против Украины, поддержку Украины и введение санкций против России.

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