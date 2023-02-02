В прошлом году Единый центр помощи зафиксировал рекордное количество обращений

В 2022 году в Едином центре помощи ответили на 2 051 749 звонков о помощи, 1 231 876 сообщений о необходимости оказания помощи было зарегистрировано и передано в службы экстренной помощи. По сравнению с 2021 годом звонков поступило меньше, но зарегистрировано на 10 тыс. больше сообщений – это самое большое количество зарегистрированных сообщений за все годы работы Единого центра помощи, говорится в пресс-релизе.

По словам представителей центра, больше всего зарегистрировано случаев в компетенции скорой медицинской помощи - 625 669. Это на 7,7 тыс. больше, чем в 2021 году.

Больше сообщений в 2022 г. получила и полиция – 552 040 (на 7,4 тыс. больше, чем в 2021 г.). Наибольшее количество сообщений было о нарушениях ПДД (130 тыс.), второе место заняли сообщения о различных нарушениях общественного порядка (109,4 тыс.), третье место – сообщения об имущественных действиях (58,1 тыс.), четвертое – сообщения о насилии в близком окружении (52 тыс.).

В две другие экстренные службы – противопожарно-спасательную службу и службу охрану окружающей среды – поступило меньше обращений за помощью, чем в позапрошлом году. Пожарным-спасателям было передано 32 750 сообщений, экологам – 15 040 (в 2021 году – 33 176 и 17 265 соответственно).

Среднее количество работников, обслуживающих звонки, к сожалению, сократилось до 168 (в 2021 г. их было 183). Но из-за меньшего количества звонков загруженность работников осталась прежней – каждому из них в среднем пришлось ответить на 11,3 тыс. звонков (в 2021 г. – 11,2 тыс.), говорится в сообщении.

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