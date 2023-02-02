Генпрокурор не только письменно обсуждала вопрос Бартошявичюса, была и очная встреча

1 февраля Генпрокуратура Литвы сообщила, что экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены подозрения в связи с изнасилованием и развращением несовершеннолетних или малолетних лиц, подозреваемого допросили. По данным правоохраны, сейчас говорят о 4 пострадавших. Подозревают, что инкриминируемые ему преступления Бартошявичюс совершал будучи депутатом. О расследование в передаче на LNK рассказала генпрокурор Нида Грунскене.

Она в передаче напомнила, что расследование было начато в середине ноября 2022 года. Генпрокурор сказала, что предъявлением обвинений все не закончится, ждут и другие действия.

"Все это время собирали информацию. Когда прокурор убедился, что данные для предъявления обвинений достаточно, было инициировано обращение для начала процедуры, чтобы депутата можно было привлечь к ответственности. (…) Расследование не завершено, в среду допросили подозреваемого, запланированы другие действия. В них примет участие и сам подозреваемый.

Поэтому пока рано говорить, хватит или нет доказательств, мало их или много. Думаю, надо провести все процедуры, прокурор их оценит и примет решение", – сказала Грунскене.

Сейчас, по ее словам, выявлены четверо пострадавших, но никто не знает, будут ли другие пострадавшие.

"Это данные расследования, я не могу их разглашать. Но если люди чувствуют, что они пострадали, они могут обращаться в правоохрану, будет начато расследование", – сказал генпрокурор.

Она подтвердила, что подозревают, что Бартошявичюс совершал преступления будучи депутатом. Грунскене не сказала, могут ли опрашивать других членов сейма.

По ее словам, в лучшем случае дело попадет в суд во второй половине весны.

"Если бы это зависело только от прокурора или следователя, то расследование быстро завершилось бы. Но запланировано много действий входе расследования, в них участвуют другие люди, адвокаты. Со всеми надо согласовывать время. Когда знаешь, какова занятость адвокатов и других участников процесса, то знаешь, что все это сложно. Поэтому, быстрого решения не будет. Сейчас действия запланированы на февраль-март. Думаю, не раньше апреля-мая", – сказала она о том, когда дело может быть передано в суд.

Грунскене также сказала, что время первого допроса Бартошявичюса согласовывали больше недели. "Адвокаты заняты. Поэтому договаривались о подходящем времени", – заметила она, упомянув, что на сегодняшний день доказательств для предъявления подозрений достаточно.

Депутаты поднимают вопрос совпадения - Бартошявичюс во время путешествия в Чили отказался от мандата. это произошло в тот же день, когда генпрокурор общалась на тему лишения его депутатской неприкосновенности со спикером парламента. nВ пятницу вечером Бартошявичюс отказался от мандата, а в понедельник Генюрокуратура письменно попросила парламент организовать внеочередную сессию для решения вопроса лишения Бартошявичюса депутатской неприкосновенности.

"Могу рассказать, как все было. В пятницу я встречалась со спикером. Цель встречи – выяснить, не запланирована ли внеочередная сессия. Когда спикер подтвердила, что в планах ее нет, я информировала, что подам заявку на ее проведение, поскольку сессия запланирована только на 10 марта, а это слишком длительный срок, мы не можем столько ждать. Я об этом информировала спикера", – сказала Грунскене.

Она заверила, что на встрече фамилия депутата не была названа. "Не упоминалась ни фамилия, ни партия, к которой относится депутат", – заметила генпрокурор.

На вопрос, могла ли спикер Виктория Чмилите-Нильсен поделиться этой информацией с коллегами, Грунскене ответила: "Если и говорила об этом, то меня не было во время такой беседы. Не могу комментировать то, чего не знаю".

Генпрокурор повторила, что в прошлый понедельник спикеру выслала официальное заявление с просьбой созвать внеочередную сессию.

"Да, потом мне позвонила спикер и спросила, не тот ли это депутат, который подал заявление об отказе от мандата. Тогда, после оценки всей информации, мы составили новое заявление с указанием фамилии Бартошявичюса. Поскольку спикер должна была располагать всей информацией, мы передали документ со всеми данными, включая фамилию депутата", – сказала она.

Грунскене заметила, что нет данных подтверждающих или опровергающих информацию о том, что Бартошявичюс был уведомлен об обращении Генпрокуратуры. "Я не могу утверждать, что была утечка информации", – сказала генпрокурор.

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