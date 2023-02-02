В Литве внедрили систему, которая позволяет иностранцам электронным способом зарегистрировать компанию

Центр регистров сообщает, что он ввел возможность для граждан ЕС зарегистрировать закрытое акционерное общество или филиал иностранной компании электронным способом, войдя в систему электронного самообслуживания. По словам вице-министра экономики и инноваций Эгле Маркявичюте, таким образом для иностранцев сокращается и дешевеет процесс учреждения компании в Литве.

"Чтобы реализовать положения цифровой директивы Европейского союза и создать условия для более легкого открытия бизнеса в нашей стране для граждан и компаний как Литвы, так и других стран Европейского союза, мы приняли решение разрешить делать это электронным способом. Мы считаем, что это не только упростит бюрократические процедуры, но и позволит привлечь в нашу страну больше зарубежных стартапов и зрелых компаний, что создаст новые рабочие места для квалифицированных сотрудников", - говорит вице-министр.

По данным Центра регистров, ежегодно регистрируется около 13-15 тыс. новых юридических лиц, из которых около 90 проц. регистрируется электронным способом путем подачи заявления через систему самообслуживания Центра регистров. Около половины новых юридических лиц, регистрируемых каждый год, являются закрытыми акционерными обществами.

"Зарегистрировать компанию и в дальнейшем решать все вопросы, связанные с ее управлением онлайн, проще, быстрее и удобнее. До сих пор к системе самообслуживания можно было подключиться только с литовскими электронными средствами идентификации, но после внедрения необходимых технологических усовершенствований граждане ЕС с электронными средствами идентификации, выданными в их собственной стране и лица с картой э-резидента также смогут подключаться к системе и подавать заявки (...)", - сказал генеральный директор Центра регистров Саулюс Урбанавичюс.

По подсчетам Центра регистров, в настоящее время среди акционеров действующих в Литве закрытых акционерных обществ около 11 тыс. физических или юридических лиц из стран ЕС, в основном из Латвии, Германии, Польши, Эстонии и Великобритании. До сих пор граждане ЕС, подающие заявления на регистрацию новой компании, должны были делать это через уполномоченных лиц или лично прибыть в отдел обслуживания клиентов.

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