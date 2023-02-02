На проспекте Гедиминаса в столице появился пост контроля скорости

Вильнюсцы редко ездят по проспекту Гедиминаса, однако внимательные водители заметили новшество – на проспекте появился пост контроля скорости. Выяснилось, что он нужен для регулирования движения в старом городе, пишет madeinvilnius.lt.

Новейший пост контроля скорости - часть муниципального проекта в рамках фиксации нарушителей движения в Старом городе. Первая видеокамера этой системы появилась на ул. Тоторю. Отныне и на проспекте Гедиминаса будет действовать жесткий порядок.

"Видеокамеры, установленные в Старом городе не только будут отслеживать, соблюдают ли водители правила движения в Старом городе, но и будут фиксировать другие нарушения, например, наличие страховки, техосмотра, будут измерять среднюю скорость автомобилей. О стационарных радарах должны информировать соответствующие знаки, их уже установили", – указал муниципалитет.

Правда, система контроля пока не работает. Камеры пока тестируют. Систему запустят в ближайшие месяцы. Об этом вильнюсцев уведомят.

Ранее муниципалитет сообщал, что во всем Старом городе установят 20 камер наблюдения. Постепенно их устанавливают в разных частях Старого города.

Новый порядок движения в Старом городе Вильнюса действует с лета 2020 г. Цель системы - снизить транзит автомобилей в Старом городе.

По данным муниципалитета, новая система движения дала хороший результат. Количество транзитного транспорта сократилось в три раза. Но не все водители соблюдают правила. Поэтому муниципалитет решил установить посты контроля скорости и видеокамеры.

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