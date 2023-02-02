Эфир Delfi: кто готов защищать Литву, олимпиада и спортсмены из РФ и Беларуси — допуск или бойкот?

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Кто и как готов защищать Литвы в случае угрозы. О гражданском сопротивлении и обороне говорим с полковником запаса, бывшим главой Литовских сил специальных операций Саулюсом Гузявичюсом.

Допустят ли российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже, возможен ли бойкот олимпиады, если это произойдет, какова позиция Литвы по этому вопросу. Тему обсуждаем с двукратным олимпийским чемпионом, литовским легкоатлетом, метателем диска, членом Сейма Литвы Виргилиюсом Алекной. Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!