Коронавирус в Литве: 345 случаев коронавируса, скончались 2 человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 345 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 116 человек, скончались два человека в возрасте 70-79 и 90-99 лет, сообщил Департамент статистики.

Сейчас болеют 4 914 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 549 человек.

За сутки госпитализированы 19 пациентов, в больницах заняты 118 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 297 227.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 124,9. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 261.

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