Сколько предприятий в странах Балтии повысят работникам зарплату из-за инфляции?

Реагируя на высокую инфляцию и напряженную ситуацию на рынке труда, в январе Немецко-Балтийская торговая палата (AHK) провела опрос членов, в котором приняли участие около 460 компаний, цель опроса – определить тенденции в повышении заработной платы.

Как сообщается в пресс-релизе, члены AHK в странах Балтии сообщили, что планируемое в этом году среднее повышение заработной платы составит 7,97 проц., но увеличение зарплат, указанное представителями некоторых отраслей, может превысить 10 или даже 15 проц. В сообщении указывают, что сектора компаний-членов AHK, в которых в 2023 г. планируется наибольший рост зарплат, это ИТ, промышленное производство, транспорт и логистика, а также сектор услуг.

"16 проц. опрошенных представителей стран Балтии утверждали, что в 2023 г. планируют повышение зарплат на 10-12 проц., 11 проц. указали, что зарплаты могут быть повышены в пределах 4-6 проц., 2 проц. утверждали, что повышение зарплат может превысить 16 проц. и только 4 проц. респондентов признали, что в этом году не планируют повышать зарплаты", - говорится в сообщении.

В нем также указывают, что 89 проц. опрошенных предприятий утверждали, что речь идет о повышении базовой зарплаты, 11 проц. – что это связано с единовременными выплатами.

31 проц. респондентов этого опроса – компании из Литвы, 30 проц. – Латвии, 22 проц. – Эстонии, 17 проц. респондентов работают в двух или во всех трех странах Балтии.

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