3 февраля местами выпадет снег. Гололед. Ночью 1–6 градусов мороза, у моря 1 градус тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
4 февраля на большей части территории страны выпадет небольшой снег. Ожидается гололед. Ночью местами до 12, днем 0–5 градусов мороза.
5 февраля без особых осадков. Гололед. Ночью будет 6–11, на востоке местами 12–15, днем 2–7 градусов мороза.
6 февраля ночью местами пройдет снег (или мокрый снег). Гололед. Ночью 4–9, на востоке 10–13, у моря 1–3 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, на западе местами 1–3 градусов мороза.
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