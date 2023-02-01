Завершено расследование дела о крушении самолета в Литве: причина трагедии - халатность командира экипажа

Каунасская окружная прокуратура завершила досудебное расследование дела о крушении спортивного самолета в Каунасском районе 8 декабря 2019 года. Спортивный самолет рухнул во двор жилого дома, в результате аварии погибли инструктор и его ученик. В ходе расследования установлено, что причиной аварии стала халатность командира экипажа, сообщила в среду прокуратура.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, досудебное расследование проводилось с целью установить все обстоятельства трагического события и причину аварии. В полученном 28 декабря 2022 года отчете о проверке безопасности Отдела по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции представлены организационные и технические причины аварии.

Согласно всем данным, собранным в ходе досудебного расследования, главной причиной трагического происшествия является потеря пилотами контроля над управлением самолетом вследствие поочередного снижения мощности обеих двигателей самолета. Доказано, что причиной снижения мощности обоих двигателей самолета стала нехватка топлива, вызванная ненадлежащим контролем над расходом топлива и неисправностью системы учета топлива.

В ходе досудебного расследования установлено, что в указанный день данный самолет совершил два полета. Уже во время первого полета вышел из строя механизм выпуска шасси, выпуск шасси был произведен в аварийном режиме, однако экипаж не учел того факта, что полет с выпущенным шасси увеличивает расход топлива, и принял решение продолжить полеты без дозаправки между полетами.

Все собранные данных и выводы позволили установить, что во время второго за день полета в самолете закончилось топливо, снизилась мощность обоих двигателей, а экипаж потерял контроль над управлением самолетом, вследствие чего он потерпел крушение. Указанные обстоятельства доказывают, что главной причиной данного авиационного происшествия стала халатность командира экипажа самолета – несвоевременная дозаправка самолета, рискованное продолжение полета с минимальным остатком топлива, в результате чего при выполнении взлета в самолете закончилось топливо.

Так как в результате аварии погиб командир экипажа, было принято решение о прекращении досудебного расследования.

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