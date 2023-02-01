Прокурор: в прошлом году зарегистрировано 247 случаев сексуального насилия над детьми

По словам заместителя старшего прокурора Департамента уголовного преследования Арунаса Мешки, в прошлом году было зарегистрировано 247 случаев сексуального насилия над детьми. Данные Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению также говорят о том, что с каждым годом фиксируется все больше случаев возможного сексуального насилия в отношении детей – большинство преступлений, предположительно, совершено лицами из близкого окружения несовершеннолетних.

"В прошлом году было зарегистрировано 247 преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми. Число пострадавших детей составляет 236. Это достаточно большие цифры", – сказал А. Мешка в среду на заседании Комиссии Сейма по предотвращению самоубийств и насилия.

По мнению прокурора, подавляющее большинство преступлений сексуального характера совершается лицами из окружения потерпевших детей.

Директор Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению Илма Скуодене согласна с А. Мешкой.

"Чаще всего это все-таки знакомый человек, все-таки ребенок знает, сосед это или какой-то дядя, или еще какой-то человек — это самые большие цифры. Затем идут родственные связи, это могут быть самые близкие – отец, мать, это может быть дедушка, дядя или тому подобное", – сказала она.

На заседании Комиссии И. Скуодене представила данные, свидетельствующие о том, что с каждым годом число вероятных сексуальных преступлений растет. По данным Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению, в 2020 г. зарегистрировано 185 случаев насилия над детьми, в 2021 г. – 239 случаев, а в 2022 г. – 300 случаев. В 2022 году было зарегистрировано 23 случая возможного сексуального насилия в отношении детей в возрасте 4-6 лет, 36 случаев – в отношении детей в возрасте 7-9 лет, 123 случая – в отношении малолетних в возрасте 10-14 лет и 118 случаев – в отношении 15-17-летних подростков.

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