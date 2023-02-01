Эфир Delfi: радары для Украины — Литва собирает деньги, освободят ли Саакашвили?

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В Литве объявлена масштабная акция по сбору средств "Radarom", но на этот раз не на турецкий беспилотник "Байрактар", а на приобретение мобильных радаров для Украины. Подробнее об этом рассказывает основатель литовской волонтерской организации "Blue/Yellow Ukraine" Йонас Охман.