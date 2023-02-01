Премьер-министр Литвы: хочу, чтобы у школьников было больше выбора, не только русский язык

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что очень важно, чтобы у детей в школах было больше выбора, чтобы он не ограничивался только русским языком. Она обратила внимание на то, что в Литве можно расширять доступность польского языка как второго иностранного.

"Я за то, чтобы польского языка в школах было как можно больше. Я думаю, что это то, где можно постараться и что-то сделать. Ведь учителя наверняка есть, например, те, кто преподавал в небольших польских школах, которые, может, можно объединить, тогда эти учителя смогут преподавать польский в литовских школах", – сказала в интервью на радио Znad Wilii Шимоните.

"Есть в Литве люди, которые могли бы преподавать польский язык, наверное, их больше, чем сейчас преподает. Я думаю, что это хороший выбор. Я хотела бы, чтобы вторым иностранным языком после первого английского был польский, а не русский", – прибавила она.

Премьер акцентировала, что знать русский тоже полезно, но, по ее словам, важно создавать альтернативу, чтобы у детей была возможность выбора.

"Я русский язык выучила во дворе (...) и мне его знание помогает. Но хотелось бы, чтобы в школе, в системе образования, за которую отвечает государство, дети получали больше выбора, не только русский, как единственный второй иностранный язык, который мы можем дать, потому что нет других педагогов", – сказала Шимоните.

"Я всеми четырьмя за то, чтобы латвийский и польский были в числе доступных вариантов второго языка", – акцентировала она.

Напомним, что министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене в декабре также выразила надежду на то, что со временем всего треть учеников литовских школ будет выбирать русский как второй иностранный язык.

По словам министра, сейчас русский изучают 70% детей. Между тем Латвия сообщила, что с 2026 г. русский как иностранный у них преподавать не будут вообще.

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