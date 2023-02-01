Сломавшего девушке челюсть обвиняемого прокурор просит посадить в тюрьму на 5 лет

Физическое насилие, попытка изнасилования: за такие действия судят молодого жителя Юрбаркаса. Прокурор Аурелиюс Станисловайтис информировал, какое наказание предлагает обвиняемому. Преступление было совершено весной 2019 года. Тогда была жестоко избита несовершеннолетняя, обвиняемый тоже был несовершеннолетним. Спустя больше трех лет судебных разбирательств девушка сказала, что не требует реального тюремного наказания своему обидчику.

1 февраля в зале Клайпедского окружного суда Мантас И. не собирался присутствовать, но все же приехал. Прибыли прокурор Станисловайтис и адвокат обвиняемого Освальдас Мартинкус. В деле, слушание по которому проходит за закрытыми дверьми, уже выслушали всех свидетелей, представлены ответы экспертов на возникшие вопросы.

Станисловайтис сказал, что просит приговорить обвиняемого к 5 годам лишения свободы. Такого же наказания просили и ранее, однако суд первой инстанции рассмотрел дело в ускоренном порядке и смягчил наказание.

Литовский верховный суд вернул дело на пересмотр, указав, что суд первой инстанции принял решение поспешно. Только после решения ЛВС в суде выслушали всех свидетелей и выяснили все обстоятельства.

"Процесс утомил пострадавшую. Я думаю, своевременное назначение лишения свободы было бы справедливым. Я не знаю, кто может сказать, что это несправедливое и слишком строгое наказание", – сказал Станисловайтис.

Мартинкус сказал, что его подзащитный уже сейчас чувствует последствия своих действий, а реальное тюремное наказание после такого перерыва лишено смысла. Кроме того, по словам адвоката, за время процесса обвиняемый других преступлений не совершал.

Адвокат девушки Миндаугас Василяускас указал, что во время избиения девушке не только сломали челюсть, ей потребовалась серьезная помощь психолога, она столкнулась не только с физическими проблемами.

Обвиняемый во время вечеринки предложил девушке пройтись, а потом пытался ее изнасиловать, применил силу. Покалеченную девушку он оставил в поле, ее нашли подруги, которые поняли, что что-то случилось, когда юноша вернулся один.

Несмотря на то, что девушка указала, что не требует приговаривать своего обидчика к реальному тюремному заключению, прокурор свою позицию не меняет.

Мантас И., который на момент совершения преступления, делал спортивную карьеру, во время избиения девушки был пьян (1,12 промилле).

Отец девушки был потрясен (он воспитывает дочь один), когда узнал, что его дочь избил титулованный спортсмен, сын юрбаркских политиков.

После преступления юношу исключили из спортклуба.

На момент совершения преступления он был несовершеннолетним, поэтому и судили его как несовершеннолетнего.

В Таурагском участковом суде Мантаса И. приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 3 года.

Нанесенный девушке и ее отцу ущерб оценили в 12 000 евро.

Еще до окончания судебного разбирательства семья обвиняемого выплатила 4000 евро за лечение девушки.

Адвокаты девушки и прокуратура требовали реального судебного наказания, поэтому приговор суда первой инстанции обжаловали.

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