Инициатива министра образования Литвы: совместное обращение министров стран Балтии в МОК

В четверг министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене дистанционно встретится с латвийским и эстонским министрами, ответственными за спорт, касательно совместного обращения в Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

"Пригласила коллег обсудить совместное обращение в МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Обсуждения МОК удивляют в плохом смысле, они непонятны. В то время как свободные и демократические государства объединяются для борьбы с Россией и поддерживающей ее Беларусью, увеличивают помощь Украине, МОК рассматривает специальные формы участия российских и белорусских спортсменов в международном спорте.

Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под прикрытием нейтралитета помогают российской и белорусской пропаганде поддерживать преступные режимы этих стран и утверждать, что не все считают Россию или Беларусь агрессорами. Мы с этим не согласны и не хотим, чтобы наши спортсмены были вынуждены участвовать в соревнованиях с представителями агрессоров и жертвовать своими ценностями и ценностями стран и обществ, которые они представляют", – говорит министр образования, науки и спорта Ю. Шюгждинене в пресс-релизе.

Министр с коллегами из стран Балтии планирует обсудить основные положения обращения. Также планируется обратиться к северным и другим странам с предложением присоединиться к этому обращению в МОК.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе МОК заявил, что "ни у одного спортсмена не должно возникать препятствий для участия в соревнованиях только из-за его паспорта".

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